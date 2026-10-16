Абсурд с ваксините! Българи тичат до Гърция за една доза

Българи са принудени да пътуват до Гърция, за да се ваксинират срещу сезонния грип, след като стана ясно, че в нашите аптеки ще пристигнат по-малко от половината поръчани дози. Вместо планираните 180 000 ваксини аптечната мрежа у нас очаква едва 70 000, и то през ноември. Докато българските граждани обикалят аптеките в търсене на препарат, в съседна Гърция ваксинацията се извършва бързо и директно на място, включително за чужденци. За абсурдната ситуация разказва бТВ, а от Министерството на здравеопазването обясняват недостига с производствени затруднения.

Над 100 000 ваксини по-малко от необходимото

Проблемът се задълбочи, след като един от двамата производители на противогрипни ваксини уведоми Българския фармацевтичен съюз, че няма да може да осигури първоначално планираните количества за свободна продажба.

Става дума за препарата „Инфлувак“, който изобщо няма да бъде наличен в аптечната мрежа през сезон 2026-2027 г. Всички доставени количества от него ще бъдат насочени към националните програми за имунизация.

Така за аптеките остават очакваните 70 000 дози от другия производител, при първоначални заявки за 180 000. Недостигът възлиза на 110 000 ваксини, или над 60% от планираните количества.

Допълнително притеснение създава обстоятелството, че тези дози се очакват чак през ноември, когато голяма част от желаещите обикновено вече са преминали профилактиката.

Българско семейство намери решение само на 20 километра от границата

Калина Митева и съпругът й решили да не чакат доставките у нас и потърсили възможност за имунизация в Гърция. „Няма никаква яснота за никого и в крайна сметка ние решихме със съпруга ми да се спасяваме и по отношение на нас, и по отношение на родителите ни, и по отношение на децата да търсим друг вариант“, разказа жената.

Семейството успяло да намери в България само назални ваксини за двете си деца. За останалите членове на семейството решението дошло от съседната държава.

След няколко телефонни разговора с гръцки аптеки станало ясно, че могат да бъдат ваксинирани там, въпреки че са чужденци и нямат местни здравноосигурителни права. „Буквално на 20 километра от границата първата аптека, която е в първото по-голямо населено място, открихме да работи в неделя. Миналата седмица си поставихме ваксината и ни продадоха няколко бройки за родителите ни“, обясни Калина Митева.

Най-силното й впечатление е колко лесна се оказала процедурата. „Там е много по-лесно целия процес да се случи, защото не е нужно да се ходи до личен лекар, да се записват часове и т.н., директно се поставя в аптеката“, посочи тя. Жената недоумява защо България не е създала подобна организация, след като също е член на Европейския съюз.

Лекарите също са притеснени

Педиатърът д-р Деница Даскалова предупреди, че забавянето на ваксините създава затруднения при планирането на противогрипната профилактика.

Обичайно имунизацията започва в края на септември, като голяма част от желаещите се ваксинират до средата на октомври или най-късно до началото на ноември. „Закъсняващите ваксини притесняват и нас, но все още имаме достатъчно време, тъй като обикновено грипната вълна се очаква през декември-януари“, обясни д-р Даскалова.

По думите й интересът към противогрипната имунизация се увеличава всяка година, което прави недостига още по-сериозен проблем.

Здравното министерство посочи причината

От Министерството на здравеопазването уверяват, че договорите по националните програми са сключени в срок, а причината за забавянето е при производителите.

„Партидите се освобождават поетапно за всяка държава. Това, че са освободени количества за някои държави, не означава, че е произведено цялото количество за държавите от ЕС“, обясниха от ведомството.

За националната програма за хората над 65 години се очакват около 450 000 от първоначално планираните 490 000 ваксини. За децата вече са доставени 47 504 назални дози, а предстои доставка и на приблизително 50 000 инжекционни ваксини.

Още в края на септември министерството съобщи, че проблемът е свързан с производствени затруднения вследствие на промени в състава на ваксините и повишено световно търсене.