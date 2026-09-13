Отказът от ваксини застрашава не само едно дете! Лекар с тежко предупреждение
Проф. Боряна Слънчева говори за връщането на опасни инфекции и за риска неваксинирани деца да заразяват бебета в собствените си семейства
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Проф. Боряна Слънчева говори за връщането на опасни инфекции и за риска неваксинирани деца да заразяват бебета в собствените си семейства
Само едно от заразените деца е имунизирано, властите предупреждават за нови рискове
Предписването на антибиотик в началото потиска развитието на бактериите
Поне 95% трябва да бъде ваксинационното покритие срещу морбили
Пред лекарските кабинети има все повече пациенти
Морбили е лесно предаваема, високо заразна инфекция
В България случаите на грип намаляват при всички възрастови групи
Единствено правителството е отговорно за общественото здраве и в борбата с пандемията. Европейската комисия не може да се меси, каза Тиери Бретон
Зеленият сертификат не ограничава трудовите права на хората
Имунизация срещу коронавирус ще има в градовете София, Варна, Бургас, Видин, Плевен, както и на територията на областите Враца и Смолян
Правила си експерименти с ваксинирането
Оплаквания? Да, от служебното правителство
В Пловдив първи ще имунизират деца на 15 г.
600 000 души са се имунизирали за един ден
Само ускоряването на процеса на ваксиниране
Всичко зависи от това колко антитела имате
От здравната организация отправиха този призив
Според него желаещите вече са 63 процента
Германски учени откриха причината за тромбозите след ваксиниране
Хората изкарали тежко коронавирус да се откажат тази година от Великденските пости, съветват специалистите