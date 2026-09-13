Мивката мирише и се оттича бавно? Опитайте този лесен домашен метод
Сода бикарбонат, сол и гореща вода могат да помогнат срещу натрупаните мазнини и хранителни остатъци
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Сода бикарбонат, сол и гореща вода могат да помогнат срещу натрупаните мазнини и хранителни остатъци
Те ще бъдат унищожени от лицензирана фирма след приключване на административните производства
За почистването са нужни сода за пране, кислородна белина, препарат за миене на съдове, четка или гъба
Инсектициди, укрити товари и тайници в камиони разкрити при три проверки
Препаратите и торовете с изтекъл срок на годност ще бъдат унищожени
В микробус от Сърбия открити месо, сирене и забранени препарати без документи
Доставките надхвърлят миналогодишните със 100 хиляди
Излишният прием на тестостерон влошава състоянието на черния дроб и повишава съдовия риск
Продажбата на храни и лекарства на територията на САЩ е строго регламентирана
Селскостопански вредители са плъзнали по родната продукция, вероятно част от тях влизат с вноса, каза земеделският министър Явор Гечев
Сред забранените за износ продукти е и медицинският газ кислород
На този етап в аптечната мрежа няма дефицит на витамин D, твърдят фармацевти
Трябва да се купуват признати за дезинфектант препарати
Във Върховната административна прокуратура е образувана преписка след разследването на журналиста Васил Иванов по Нова телевизия относно пещерската Ст...
Разпоредил съм на Щаба да започне масирано тестване на Банско, каза премиерът
Причината е забавяне на доставката на препарати
Контрабандни анаболни стероиди откриха и задържаха митническите служители на МП „Капитан Андреево" при проверка на влизащ в страната пътнически автобу...
Лом. Румънска баржа е потънала в Дунав в сряда към 13 часа, а информацията е съобщена от системата за ранно предупреждаване за инциденти по реката. Ко...
Враца. Осми ден след наводнението в град Мизия, хората се борят с мършата и страха от епидемия. Продължава отводняването, но нивото на водата е над ме...
Благоевград. Базово обучение на земеделски производители за употреба на продукти за растителна защита от втора категория ще проведе Областна дирекция...