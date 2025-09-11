Рекорден брой противогрипни ваксини тази зима

България се подготвя за рекордна доставка на противогрипни ваксини, която ще надмине миналогодишните количества със 100 хиляди дози – добра новина преди студения сезон. Това съобщи пред БНТ директорът на Изпълнителна дирекция по лекарствата Богдан Кирилов.

„Едно сравнение – през 2022 г. доставките на противогрипни ваксини са били 305 000, сега за зимния сезон се очакват 580 000“, заяви Кирилов.

Борба с фалшивите лекарства за отслабване

Кирилов коментира и тревожния ръст на фалшивите „лекарства“ за отслабване, които се предлагат онлайн. „В голяма част от случаите IP адресите са на териториите на други държави, предимно в страни извън ЕС. Основният начин за доставка към пациентите е чрез куриерски компании. Обикновено, за да се стигне до истинските организатори на тези действия, е необходим доста сериозен ресурс, работим съвместно с ГДБОП. През последните 2-3 седмици зачестиха сигналите за такъв тип дейност от хора, които са видели обява за такъв тип лекарствени продукти, или са закупили такива“, посочи той.

Сериозен риск за здравето

Шефът на Агенцията по лекарствата подчерта, че купуването на такива продукти крие реална опасност. „Миналата седмица Европейската агенция алармира гражданите да бъдат много бдителни, когато искат да купят лекарски продукт, който се продава онлайн. Действащата нормативна уредба у нас позволява търговия на лекарства онлайн само на лекарства без рецепта. Наблюдава се разпространение на лекарствени продукти, които са по лекарско предписание за сериозни хронични заболявания и именно това създава доста сериозен риск“, посочи той.

Кирилов допълни: „Това, което се установява и в държавите от ЕС, включително и в България, е, че в предлаганите продукти много често не се съдържа обявената на опаковката активна съставка. Не се знае точно какво е съдържанието, така че дали се касае за липса на ефект или потенциален риск от вещество, което не е известно, това категорично води до много сериозен риск върху здравето на пациентите. В Агенцията по лекарствата в тази връзка извършваме регулярен мониторинг в координация с МВР.“

