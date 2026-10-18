Колко вода трябва да пием, за да отслабваме? Диетолог даде отговор

Пиенето на достатъчно вода може да се окаже ценен помощник в борбата с излишните килограми. Тя подпомага нормалната обмяна на веществата, може да намали усещането за глад и позволява по-лесно да ограничим излишните калории. Но колко вода действително е необходима всеки ден и трябва ли количеството да се увеличава при отслабване? Отговор дава американският диетолог Челси Рей Буржоа в публикация на здравното издание Health.

Колко вода е необходима дневно

Според цитираните препоръки ориентировъчният дневен прием на вода за възрастните мъже е около 3,7 литра, а за жените - приблизително 2,7 литра.

Тук обаче има важно уточнение. Тези количества включват не само изпитата чиста вода, но и течностите от други напитки и хранителни продукти. Приблизително 3 литра от общото количество при мъжете и 2,2 литра при жените обичайно идват от напитките, а останалото - от храната.

Потребностите са индивидуални и зависят от физическата активност, температурата на околната среда и здравословното състояние. При по-интензивни тренировки и повишено изпотяване организмът може да се нуждае от повече течности.

Четири начина, по които водата подпомага отслабването

Първото предимство е свързано с обмяната на веществата. Добрата хидратация е необходима за нормалните метаболитни процеси, а някои изследвания показват, че приемът на вода може временно да повиши разхода на енергия. Този ефект обаче не е достатъчен сам по себе си за съществено отслабване.

Вторият и един от най-практичните начини е замяната на подсладените напитки с вода. Газираните напитки, подсладените сокове и чаят със захар могат да добавят значително количество калории към дневното меню. Чистата вода не съдържа калории и е лесен начин да се ограничи приемът им.

Третото предимство е свързано с апетита. Според диетолога изпиването на чаша вода преди хранене може да засили усещането за ситост и да помогне за избягване на преяждането. Това е особено полезно за хората, които често посягат към допълнителни порции.

Четвъртата полза идва от богатите на вода храни. Краставиците, доматите, динята, ягодите и други плодове и зеленчуци допринасят за хидратацията. Освен това доставят фибри, витамини и минерали, които са важни за балансираното хранене.

Как да пием повече вода без усилие

Челси Рей Буржоа препоръчва няколко лесни навика, които могат да помогнат на хората, често забравящи да пият вода.

Един от тях е винаги да имаме бутилка подръка. За по-приятен вкус към водата могат да се добавят резенчета лимон, краставица, ягоди или листа от мента, без да се използва захар.

Полезно е също да се изпива чаша вода между храненията. Хората, които трудно изграждат подобен навик, могат да използват напомняния на телефона или да следят приблизителното си дневно количество течности.

Може ли само с вода да свалим килограми

Диетологът подчертава, че водата не изгаря мазнините сама по себе си. Дори човек да приема достатъчно течности, той може да не отслабва, ако ежедневно получава повече калории, отколкото изразходва.

За трайно намаляване на теглото са необходими балансирано хранене, редовно движение, достатъчно сън и контрол върху стреса.

Затова най-полезният съвет не е да се пият огромни количества вода, а да се поддържа добра хидратация и постепенно да се изграждат по-здравословни навици. При необходимост от индивидуален режим специалистът препоръчва консултация с диетолог.