Какво се случва с организма, ако пиете вода с лимон всяка сутрин

Чаша топла вода с лимон и мед сутрин може да донесе повече ползи за организма, отколкото мнозина предполагат. Популярната напитка подпомага хидратацията, доставя витамин С и може да облекчи някои храносмилателни неразположения. Специалисти по хранене посочват шест положителни ефекта от редовната й консумация. Важно е обаче как се приготвя напитката и какво количество мед се добавя към нея.

Шест ползи за здравето от сутрешната напитка

Първата полза е възстановяването на водния баланс. През нощта организмът губи течности чрез дишането и изпотяването, затова сутрешният прием на вода помага за нормалното функциониране на тялото. Добавянето на лимон и мед подобрява вкуса и може да насърчи хората да пият повече течности през деня. Добрата хидратация подпомага концентрацията, поддържането на телесната температура и нормалната работа на ставите.

Второто предимство е облекчаването на раздразненото гърло. Топлата течност може да успокои неприятните усещания, причинени от сух въздух, сезонни алергии или респираторни инфекции. Медът допълнително облекчава кашлицата и дразненето. Според здравното издание „Хелт“ научни изследвания показват, че медът може да намали тежестта на някои симптоми при инфекции на горните дихателни пътища.

Третата полза е свързана с имунната система. Лимонът съдържа витамин С, който участва в нормалната работа на имунните клетки и защитава организма от оксидативен стрес. Чаша вода със сока на един лимон може да осигури приблизително 21% от дневните потребности от този витамин. Витамин С има и антиоксидантно действие, което подпомага защитата на клетките от увреждане.

По-добро храносмилане и по-здрава кожа

Четвъртото предимство засяга храносмилателната система. Топлите течности могат да подпомогнат отпускането на чревната мускулатура, а достатъчният прием на вода намалява риска от запек. Лимоновият сок съдържа лимонена киселина, която може да повлияе на храносмилателните процеси и изпразването на стомаха. При някои хора това облекчава усещането за тежест и подуване след хранене.

Петата полза е за кожата. Добрата хидратация е важна за поддържането на нейната влажност и еластичност, а витамин С участва в производството на колаген. Този белтък е необходим за здравината и структурата на кожата. Една чаша лимонова вода няма да промени външния вид моментално, но редовният прием на достатъчно течности е важен за доброто й състояние.

Шестото предимство е възможността да се намали консумацията на подсладени напитки. Водата с лимон и малко мед може да замени газираните напитки и сладките чайове, които често съдържат големи количества захар. Това може да подпомогне контрола върху теглото и да намали общия прием на добавена захар. Медът обаче също съдържа захари, затова количеството му има значение.

Как да приготвим напитката правилно

Специалистите препоръчват лимоновата вода да се приготвя с приятно топла, но не вряла вода. Към една чаша се добавя прясно изцеден лимонов сок и около една чаена лъжичка мед. Напитката може да се консумира сутрин, включително преди закуска, ако не предизвиква стомашен дискомфорт.

Има и една важна предпазна мярка. Лимоновият сок е киселинен и честият му контакт със зъбите може да увреди емайла. Затова след изпиването на напитката се препоръчва устата да се изплакне с чиста вода. При хора с чувствителен стомах или киселинен рефлукс лимонът може да засили неприятните симптоми, затова количеството му трябва да се съобрази с индивидуалната поносимост.