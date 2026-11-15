Малка чашка или голяма чаша? Тайната на сутрешното кафе е разкрита

Малката чашка силно еспресо изглежда като най-сигурното оръжие срещу сутрешната сънливост. Тъмният цвят, наситеният аромат и леко горчивият вкус създават впечатлението, че в нея се крие огромно количество кофеин. Истината обаче е доста по-любопитна. Обикновена чаша филтърно кафе може да съдържа повече от ободряващото вещество, въпреки че вкусът й е значително по-мек. Френското кулинарно издание „750 грама“ разкрива защо баристите не определят силата на кафето само по неговия вкус.

Голямата изненада е в количеството кофеин

Когато сравняваме еспресо и филтърно кафе, най-важната подробност е размерът на порцията. Еспресото е много по-концентрирано, но обикновено го изпиваме само на няколко глътки.

Филтърното кафе се приготвя с повече вода и се сервира в значително по-голяма чаша. Така общото количество кофеин може да се окаже по-високо, макар напитката да изглежда по-слаба.

Според данните на Европейския орган за безопасност на храните една чаша филтърно кафе от 200 милилитра съдържа средно около 90 милиграма кофеин. За сравнение, порция еспресо от 60 милилитра съдържа приблизително 80 милиграма.

Разликата става още по-интересна, когато сравним тези количества с обикновено единично еспресо от около 30 милилитра. При същата концентрация то би доставило приблизително наполовина по-малко кофеин от посочената двойна порция.

Така голямата чаша филтърно кафе може да се окаже по-силният избор за човек, който търси ободряващ ефект.

Защо еспресото има толкова наситен вкус

Тайната е в начина на приготвяне. При еспресото горещата вода преминава под налягане през фино смляното кафе за сравнително кратко време. Получава се малко количество силно концентрирана напитка с плътен аромат и характерна текстура.

При филтърното кафе водата преминава по-бавно през смлените зърна и филтъра. Процесът обикновено продължава няколко минути, а крайният резултат е по-голямо количество напитка.

Вкусът на филтърното кафе често е по-мек и позволява по-ясно да се усетят различните ароматни нюанси на зърната.

Но има една подробност, която обърква много любители на кафето. Силният вкус не означава непременно по-високо съдържание на кофеин.

Испанското кулинарно издание „Директо ал паладар“ обяснява, че горчивината и количеството кофеин не са едно и също. Кафето от по-силно изпечени зърна може да има изключително наситен и горчив вкус, без непременно да съдържа повече кофеин.

Арабика или робуста? И сортът има значение

Върху количеството кофеин влияе и сортът на използваните зърна. Двата най-разпространени вида кафе са арабика и робуста, като вторият обикновено съдържа значително повече кофеин.

Затова две на пръв поглед еднакви чаши еспресо могат да имат различен ободряващ ефект. Ако едната е приготвена от арабика, а другата от смес със значително количество робуста, съдържанието на кофеин няма да бъде еднакво.

Значение имат също количеството смляно кафе, степента на смилане, температурата на водата и времето, през което тя преминава през зърната.

Именно тези особености обясняват защо едно филтърно кафе може да съдържа много повече кофеин от друго, въпреки че двете са сервирани в еднакви чаши.

Баристите съветват любителите на ободряващата напитка да обръщат внимание не само на вкуса, но и на начина на приготвяне.

Двойното еспресо променя резултата

Един от най-лесните начини да получим повече кофеин от любимото еспресо е да изберем двойна порция. Тя се приготвя с повече смляно кафе и обикновено съдържа по-голямо количество от ободряващото вещество.

Интересна особеност има и популярното американо. То представлява еспресо, към което се добавя гореща вода. Напитката става по-голяма и по-мека на вкус, но добавената вода сама по себе си не увеличава количеството кофеин.

Това означава, че едно американо с единична доза еспресо съдържа приблизително толкова кофеин, колкото и самото еспресо, от което е приготвено.

При капучиното и латето също е важен броят на използваните дози кафе. Млякото променя вкуса и обема на напитката, но не добавя кофеин.

Колко чаши кафе можем да изпием за деня

Според Европейския орган за безопасност на храните приемът на до 400 милиграма кофеин дневно обикновено не поражда опасения за здравето при здрави възрастни.

Еднократна доза до 200 милиграма също се приема за допустима за тази група. При бременни и кърмещи жени посочената дневна граница е 200 милиграма.

Важен е и часът на консумация. Кофеинът стимулира нервната система и помага за намаляване на сънливостта, но може да повлияе на заспиването, особено когато кафето се пие късно през деня.

За хората, които предпочитат по-леко начало на сутринта, френското издание предлага и други възможности. Черният и зеленият чай също съдържат кофеин, докато цикорията предлага подобен на кафето вкус, но естествено не съдържа ободряващото вещество.