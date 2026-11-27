Любителите на кафето имат още една добра причина да се наслаждават на любимата си напитка. Мащабно научно изследване установи, че хората, които пият по две или три чаши кафе дневно, са изложени на по-нисък риск от развитие на предсърдно мъждене - едно от най-разпространените нарушения на сърдечния ритъм. Резултатите от проучването са публикувани в научното списание „Food & Nutrition Research.

Две до три чаши за здраво сърце

Учени от университетите в Пекин и Джънджоу анализирали здравословното състояние и хранителните навици на 495 269 души, включени в британската медицинска база данни UK Biobank. Наблюдението продължило средно 13 години, през които при 37 261 участници било установено предсърдно мъждене.

Най-благоприятни резултати били отчетени при хората, които консумират между две и три чаши кафе дневно. При тях рискът от развитие на предсърдно мъждене бил с 11% по-нисък в сравнение с хората, които не пият кафе.

При консумиращите до една чаша дневно рискът бил със 7% по-нисък, а при любителите на четири или повече кафета - с 9%.

Чаят също има благоприятен ефект

Учените изследвали и влиянието на чая върху здравето на сърцето. При хората, които пият по две или три чаши дневно, било отчетено намаляване на риска от предсърдно мъждене с около 5%.

Резултатите дават нов поглед върху връзката между кофеина и сърдечносъдовото здраве. Изследването е наблюдателно и установява зависимост между навиците на участниците и честотата на заболяването.

Колко кафе можем да пием дневно

Според Европейския орган за безопасност на храните приемът на до 400 милиграма кофеин дневно не поражда опасения за здравето на повечето здрави възрастни. Количеството кофеин в една чаша обаче варира значително според сорта кафе, начина на приготвяне и големината на порцията.

За да се възползваме от удоволствието на ароматната напитка, без да нарушаваме нощната си почивка, е препоръчително последното кафе да бъде изпито поне четири часа преди лягане, а при по-голяма чувствителност към кофеина - още по-рано.