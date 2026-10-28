Гръм в ЦСКА! Неочаквана раздяла

Сериозни промени настъпват в медицинския щаб на ЦСКА. Клубът се е разделил с досегашния си главен лекар Мариян Добрев, който е бил освободен от поста в началото на седмицата, съобщава "Тема Спорт".

До рокадата се е стигнало след натрупано недоволство от работата на специалиста. Според източници, запознати със ситуацията, през последните месеци са били допуснати няколко неточни медицински оценки за здравословното състояние на играчи.

Решаващ за раздялата се оказал случаят с Лео Перейра. Бразилецът получи контузия, която ще го извади от терените за продължителен период. Не е изключено крилото да не запише повече игрови минути до края на календарната година.

Отсъствието на бразилския футболист идва във възможно най-неподходящия момент за наставника Маркус Гиздол. Перейра със сигурност няма да бъде на разположение за важните срещи срещу Панатинайкос, Левски и Трабзонспор.

Проблемът възникна по време на последното занимание на "червените" преди гостуването на Нордселанд миналата седмица. Тогава бразилецът получи травма в областта на адукторите.

Впоследствие обаче стана ясно, че футболистът е имал здравословни оплаквания още преди въпросната тренировка. Това потвърди и германският треньор на ЦСКА след двубоя с Лудогорец.

"Казаха ни, че той е имал и по-дългосрочен проблем, но в крайна сметка ситуацията, при която се контузи, беше просто инцидент по време на тренировка. Това са неща, които се случват. В никакъв случай не става дума за стила ни на игра", заяви Гиздол в отговор на въпрос за зачестилите травми в състава.

Германският специалист коментира и друг футболист, който попадна в списъка с контузени. По думите му травмата на Цварц също е резултат от конкретна игрова ситуация, а не от прекомерно натоварване.

"Ако погледнем случая с Цварц, той се контузи в мача за купата, а в предишния двубой почти не игра. Просто се получи игрова ситуация, в която направи две по-големи крачки и усети проблем", допълни наставникът.

Мариян Добрев напуска "Българска армия" по-малко от година след назначаването си. Специалистът има богат опит във футбола и спорта, като в професионалната му биография фигурират Левски, ЦСКА 1948, Хебър и Локомотив (София).

Работил е също с юношеските национални отбори по футбол и с националния тим по художествена гимнастика.

Към момента ръководството на ЦСКА не е обявило кой ще заеме освободения пост и ще отговаря за медицинското обслужване на първия отбор.