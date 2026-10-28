Левски готви силен удар

Левски предприема действия, за да задържи един от най-важните си футболисти в средата на терена. "Сините" са впечатлени от представянето на сръбския полузащитник Марко Груич и вече проучват възможността да го обвържат с клуба за по-дълъг период, съобщава "Тема спорт".

30-годишният халф бързо се превърна в основна фигура в състава, въпреки че пристигна на стадион "Георги Аспарухов" след началото на първенството.

Сърбинът се присъедини към столичния тим като свободен агент, след като в предишния си клуб АЕК не получаваше достатъчно игрови минути.

Липсата на пълноценна лятна подготовка обаче не му попречи да се адаптира бързо към изискванията на треньорския щаб. Груич намери своето място в полузащитата и се утвърди като предпочитан избор за най-важните срещи.

Преди снощния сблъсък с Арда бившият футболист на Ливърпул и Порто беше записал 10 участия във всички турнири. В тях се отчете и с едно попадение при успеха с 3:1 срещу Ботев Пловдив на стадион "Христо Ботев".

Високата оценка за изявите му се дължи не само на играта с топка. Физическата му мощ, стабилността в единоборствата и присъствието му при статичните положения го превръщат в особено ценен футболист както в защита, така и в нападение.

Настоящото споразумение на Груич е за един сезон с възможност за удължаване с още един.

На "Герена" са категорични, че ще се възползват от тази опция, но амбициите на клуба не се изчерпват с нея.

Ръководството ще опита да постигне договорка за значително по-дълъг престой на сърбина, който вече е доказал, че може да бъде водеща фигура в състава.

Подобни планове има и за Акрам Бурас. Неговият контракт е до лятото на 2028 година, но сериозният интерес от други отбори кара Левски да търси възможност за ново дългосрочно споразумение.

Най-неотложната задача пред клубното ръководство обаче остава бъдещето на двама бразилци – Майкон и Евертон Бала.

Договорите на левия защитник и нападателя изтичат след края на настоящия сезон. Ако не бъдат постигнати нови споразумения, от 1 януари двамата ще имат право да водят разговори с други клубове за евентуален трансфер като свободни агенти след кампанията 2026/27.

Затова на "Герена" са насочили усилията си към преговорите с тях, за да избегнат риска да ги загубят без трансферна сума.

Неясно остава и бъдещето на Асен Митков, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре, чиито контракти също наближават своя край.

За разлика от останалите футболисти обаче, тримата ще трябва да убедят треньорския щаб с представянето си, че заслужават да продължат да носят синия екип и през следващия сезон.