В Китай е страшно! Горят фланелки на Мбапе, тъпчат лика му

Скандалът около звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и китайския народ се задълбочава.

Както "Стандарт" писа, напрежението ескалира, след като французинът призна, че се забавлява от приликите, които му правят с бившия китайски лидер Мао Дзъдун.

Реакцията от Пекин бе светкавична – държавната телевизия CCTV спря излъчването на мачовете от Ла Лига, а водещи местни компании прекратиха рекламните си договори с футболиста. Въпреки личните извинения на Мбапе, както и официалните позиции от страна на Ла Лига и Реал Мадрид, засега няма индикации прошката да е факт.

Ситуацията излезе извън контрол и в социалните мрежи, където се появиха кадри на ядосани фенове, които горят фланелки с името му, унищожават негови рекламни материали в магазините и тъпчат лика му.