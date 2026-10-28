Ман Сити пребори Брайтън след драма с дузпи

Манчестър Сити преодоля осминафиналния си сблъсък за Купата на Лигата в Англия, след като елиминира Брайтън с общ резултат 7:6 (4:3 след дузпи) на "Етихад". Героят за "гражданите" се оказа вратарят Херонимо Руи, който отрази две дузпи, докато редовното време завърши при 2:2 след двубой с куп обрати и спорни съдийски отсъждания.

Срещата започна с напрежение в 24-ата минута, когато Малик Ялкуйе препъна Рико Люис в наказателното поле, но съдията Анди Мадли замълча – ситуация, усложнена от липсата на ВАР в тази фаза. Малко по-късно (30') именно Ялкуйе откри резултата за гостите след сблъсък с Руи, макар домакините да имаха претенции за засада.

Сити успя да възстанови равенството преди почивката в 40-ата минута, когато Матео Ковачич засече подаване от Фил Фодън за 1:1.

Второто полувреме стартира кошмарно за шампионите и едва две минути след подновяването на играта Брайтън отново излезе напред чрез Жоржиньо Рютер, завършил атака на Ялкуйе и Хаджам. Натискът на домакините даде резултат в 72-ата минута – Раян Шерки стреля от фаул, а кълбото рикошира във Витор Рейс и влезе във вратата на Джейсън Стийл за 2:2. До края „чайките“ на два пъти пратиха топката в мрежата на Сити (чрез Паскал Грос и Максим де Кайпер), но головете бяха правилно отменени заради засади и предишни нарушения.

Така драмата се пренесе при дузпите, където хладнокръвието на домакините и намесите на Руи пратиха Сити напред.