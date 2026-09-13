Новият господар на Формула 1 не спира! Кими взе и Испания

Кими Антонели продължава да превръща сезон 2026 във Формула 1 в своя лична приказка. Само на 20 години италианецът с Мерцедес спечели историческото първо Гран при на Испания, проведено в Мадрид, и записа осмата си победа от началото на сезона. Антонели не беше начело през цялата надпревара, но изчака търпеливо точния момент, получи чиста писта в решителната фаза и повече не погледна назад.

Мадрид короняса младия лидер

Новото градско трасе в испанската столица обещаваше хаос, инциденти и тежка битка, но състезанието се оказа по-спокойно от очакваното. В челото ключова се оказа стратегията с едно спиране, а Антонели показа точно онова хладнокръвие, което все по-често отличава големите шампиони.

Италианецът прекара голяма част от надпреварата на втора позиция зад Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари бе избрал различна стратегия и стартира с най-твърдите гуми, с които успя да изкара близо 50 от общо 57 обиколки.

Льоклер рискува, Антонели дочака своя момент

Докато Льоклер стоеше начело, Антонели не се хвърли в ненужен риск. Младият пилот на Мерцедес запази темпото си и чакаше развитието на стратегията на съперника.

Когато Льоклер най-сетне влезе в бокса, пред Антонели се отвори чиста писта. Италианецът веднага се възползва и повече не позволи победата да бъде поставена под съмнение.

Точно в това бе и силата на представянето му в Мадрид - не толкова в драматична атака, колкото в хладнокръвното изчакване на момента, в който състезанието дойде при него.

Ферстапен показа шампионски нерви

Зад победителя Макс Ферстапен отново напомни защо е четирикратен световен шампион. Нидерландецът завърши втори на 4,3 секунди от Антонели, след като издържа постоянния натиск на Ландо Норис.

Пилотът на МакЛарън остана плътно зад Ферстапен и няколко пъти изглеждаше готов да атакува, но опитът на нидерландеца се оказа решаващ. Той затвори всички възможности и удържа второто място до финала.

Норис трябваше да се задоволи с третата позиция и вероятно има най-много причини да съжалява. Британецът имаше реална възможност да започне надпреварата от най-добрата позиция, но не успя да превърне скоростта си през уикенда в победа.

Льоклер остана извън подиума

Смелата стратегия на Шарл Льоклер в крайна сметка не му донесе място сред първите трима. Монегаскът финишира четвърти, след като дълго време водеше колоната и държеше интригата жива.

Пети завърши Джордж Ръсел с втория Мерцедес, а шести остана Лиъм Лоусън с Ред Бул. Така и двата отбора успяха да вкарат по две коли в челото, но големият трофей отново отиде при Антонели.

Кошмар за Хамилтън

Съвсем различно протече следобедът за Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари отпадна още в началото и остана без точки във важен момент от сезона.

Това направи деня още по-тежък за него, защото докато Хамилтън гледаше състезанието отстрани, Антонели отново трупаше точки и увеличаваше преднината си в шампионата.

Антонели вече се откъсва

След 14 кръга италианецът е убедителен лидер с 292 точки. Втори е Джордж Ръсел с 211, а Люис Хамилтън остава трети със 191.

Разликата започва да изглежда все по-сериозна. Антонели вече има осем победи и не просто води в шампионата, а все по-убедително налага усещането, че сезонът се движи по неговия сценарий.

Мадрид пък вече има своя първи победител във Формула 1. Името му е Кими Антонели.

Следващият кръг е след две седмици в Азербайджан, където улиците на Баку традиционно не прощават и най-малката грешка. Но в момента именно Антонели е човекът, когото всички останали трябва да догонват.