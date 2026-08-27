Никола Цолов направи исторческа крачка към Формула 1

Българският пилот Никола Цолов е изпълнил изискванията за Суперлиценз за Формула 1, съобщава журналистът Якопо Рава, който проследи на живо тестовия ден на Ред Бул на италианската писта в Имола, предаде БТА. Състезателят на Кампос Рейсинг е изминал поне 300 км с болида на Рейсинг Булс от 2025 (VCARB 02) на "Аутодромо Енцо и Дино Ферари".

Рава пускаше периодични ъпдейти от деня в Имола, като Цолов направи няколко сесии с болида отбора от Формула 1. С последната си информация италианецът съобщава: "Никола Цолов завърши 300 км. Той записа най-доброто си време с 1:17.67 минути с гумите софт в края на стинт от шест обиколки".

След като покри дистанцията от 300 км, сега се очаква Цолов да получи Суперлиценз за Формула 1 и да се включи в свободна тренировка до края на годината. Българинът най-вероятно ще замени Лиъм Лоусън от Рейсинг Булс, тъй като неговият съотборник Арвид Линдблад е новобранец и от отбора не са задължени да го сменят в тест.

Това най-вероятно ще се случи извън Европа, тъй като Формула 2 и Формула 1 се засичат в следващите три Гран при в Монца, Мадрид и Баку. Следват Бахрейн (2-4 октомври), Сингапур (9-11 октомври), Тексас (23-25 октомври), Мексико (30 октомври - 1 ноември), Бразилия (6-8 ноември) и Лас Вегас (19-21 ноември). Двата шампионата завършват с Катар и Абу Даби, но състезанията могат да бъдат проведени и на европейски писти предвид конфликта в Близкия изток.

Цолов е лидер в класирането на Формула 2 след края на лятната почивка на пилотите. Българинът води с 20 точки на Габриеле Мини и още две на Рафаел Камара, а първото състезание е насрочено за следващата седмица в Монца. Спринтът е в събота, 5 септември, в 15:15 часа българско време, а състезанието е в неделя, 6 септември, от 10:45 часа.