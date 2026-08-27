Мбапе взриви „Бернабеу“, Моуриньо получи мечтаното завръщане

Реал Мадрид направи истинско шоу пред своя публика и победи Реал Сосиедад с 4:1 във втория кръг на Ла Лига. Вечерта на „Сантиаго Бернабеу“ беше специална не само заради категоричния успех, но и заради първия домакински мач на Жозе Моуриньо след завръщането му начело на „белите“. Големият герой се казваше Килиан Мбапе - французинът избухна с хеттрик и на практика прегърна мача. До него Джуд Белингам отново показа класа с две асистенции, а Реал изпрати ясно послание, че този сезон ще атакува с пълна сила.

Началото беше обещаващо, но не и спокойно

Реал влезе агресивно в мача и още в третата минута Мбапе намери Винисиус Жуниор в добра позиция, но бразилецът не успя да намери целта. Домакините опитаха да наложат ранен натиск, но Реал Сосиедад не се стъписа и на моменти успяваше да изнесе играта по-далеч от своето наказателно поле. Това обаче отваряше пространства за бързите атаки на мадридчани - точно онзи сценарий, в който Мбапе и Винисиус изглеждат най-опасни.

Мбапе получи добър шанс след една от контрите, изведен от Винисиус, но Алекс Ремиро спаси удара му от малък ъгъл. Гостите също напомниха за себе си, а в 35-ата минута Серхио Гомес беше близо до гола след подаване на Микел Оярсабал, но шутът му от въздуха мина покрай гредата. Реал усещаше, че мачът е отворен и че ако иска да вземе контрола, трябва да удари преди почивката.

Мбапе запали мача, Сосиедад отвърна мигновено

Точно това се случи пет минути преди края на първата част. Федерико Валверде подаде към Мбапе, французинът овладя блестящо в наказателното поле и със спокоен, прецизен удар откри резултата. „Бернабеу“ избухна, защото това беше моментът, който всички чакаха - гол на голямата звезда в една вечер, натоварена с очаквания и емоция.

Само че Реал Сосиедад не се предаде. Точно преди паузата гостите намериха път обратно в мача. Джоб Очиенг проби отляво, последва рикошет, а Лука Сучич беше на точното място, за да довкара топката за 1:1. Така вместо спокойно предимство, Реал се прибра в съблекалнята със събудено напрежение и с ясното усещане, че след почивката ще трябва да покаже истинското си лице.

Моуриньо размести фигурите, Реал стана неудържим

На почивката Жозе Моуриньо направи промяна и пусна новото попълнение Марк Кукурея на мястото на Карерас. Реал се върна на терена много по-решителен, а натискът постепенно започна да задушава баските. Мбапе първо пропусна още една възможност, след като Ремиро отново реагира добре, но усещането беше, че вторият гол виси във въздуха.

Той дойде в 60-ата минута и беше изработен по начин, който показа класа и самочувствие. Мбапе комбинира с Джуд Белингам, получи топката обратно в наказателното поле и с хладнокръвие я прати в мрежата за 2:1. Това беше ударът, който пречупи Реал Сосиедад. Само осем минути по-късно домакините вече ликуваха отново - Белингам натисна, не се отказа от топката след блокиран удар и подаде на Винисиус, който пред празната врата не можеше да сбърка. От този момент нататък мачът вече принадлежеше изцяло на Реал.

Хеттрикът на Мбапе довърши вечерта

Реал Мадрид вече играеше с онази лекота, която идва, когато голям отбор усети, че всичко е под контрол. Реал Сосиедад опита да внесе малко интрига чрез влизането на Гонсало Гедеш, а Бенат накара Куртоа да показва класа с важна намеса, но това беше кратък проблясък в иначе изцяло бяла картина.

В 80-ата минута дойде и големият финален щрих. Винисиус намери Мбапе, а французинът не пропусна шанса да превърне добрата си вечер в незабравима. С поредното си хладнокръвно изпълнение той оформи хеттрика си и крайното 4:1, а „Бернабеу“ стана на крака. Малко по-късно Ян Диоманде записа първите си минути в официален мач на стадиона и също загатна за качества, а в самия край Браим Диас дори прати топката в мрежата за пети път, но попадението беше отменено заради засада.

Мечтан старт за Моуриньо и силен сигнал от Реал

Така Реал Мадрид записа втора победа от началото на сезона, но тази вечер беше по-голяма от трите точки. Моуриньо получи точно онова завръщане, за което всеки треньор мечтае - пълен стадион, силен футбол, много голове и звезди, които блестят в точния момент. А Мбапе даде да се разбере, че не е дошъл в Мадрид, за да чака - той е тук, за да решава мачове, да разтърсва „Бернабеу“ и да носи вечери като тази.

Когато Мбапе вкара три, Белингам раздава голови подавания, Винисиус бележи, а Моуриньо се усмихва пред „Бернабеу“, посланието е повече от ясно - Реал не просто печели, Реал отново иска да плаши цяла Испания и цяла Европа.