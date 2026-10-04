Драматичен триумф на "Сепанг"! Верстапен преодоля хаос и природни стихии

След поредица от перипетии Макс Верстапен и „Ред Бул“ стигнаха до първия си триумф за сезона във Формула 1. На пистата „Сепанг“ в Малайзия нидерландският пилот бе безапелационен през цялото време, преодолявайки хаоса, забавянията и променливите метеорологични условия, за да запише 72-ра победа в кариерата си.
Второто място завоюва младата надежда на „Мерцедес“ Андреа Кими Антонели, а съотборникът му Джордж Ръсел отпадна заради техническа повреда, с което разликата между двамата се увеличи до 84 точки. Люис Хамилтън донесе ценен подиум за „Ферари“, завършвайки на трета позиция.
Дъжд, софтуерни проблеми и забавен старт
Силният валеж забави началната процедура с 40 минути, а пилотите направиха няколко обиколки зад кола за сигурност с гуми за мокра писта (интермедия). Преди същинското начало технически и софтуерни проблеми притесниха част от пилотите, включително Верстапен и Хамилтън, което наложи спиране на болидите в питлейна и повторно рестартиране на системите.
След още 50 минути забавяне пистата започна да съхне и състезанието бе подновено с реална стартова решетка. Изборът на гуми обаче бе коренно различен - Верстапен и Антонели заложиха на интермедии, докато Хамилтън и пилотите на „Макларън“ поеха риск със сухи гуми. Поради наличните локви Перес и Пиастри бързо влязоха в бокса за мокри гуми, докато Норис и Хамилтън изостанаха във втората десетка, изчаквайки изсъхването на асфалта.
Пробива на Верстапен и битката в челото
След изпреварвания спрямо Ръсел и Антонели, Верстапен пое водачеството. Излизането на кола за сигурност заради затъналия в чакъла Валтери Ботас доведе до масово влизане в питлейна. При последвалия рестарт Макс, вече със сликове (софт), демонстрира страхотно темпо и бързо натрупа аванс от над 8 секунди пред Антонели и Ръсел.
В същото време Хамилтън и Льоклер си сипеха път напред от задните позиции, като британецът прогресира до 5-ото място. Около 30-ата обиколка започнаха планираните смени на гуми, но разликата от около 10 секунди в полза на Верстапен пред преследвачите се запази стабилна.
Драма в края: Двойна кола за сигурност и отпадане на Ръсел
Малко преди края спирането на Алекс Албън край трасето предизвика виртуална, а впоследствие и реална кола за сигурност, заради забавяне от страна на маршалите. Това доведе до финални смени на гуми при водещите пилоти.
При подновяването на състезанието, само 5 обиколки преди края, настъпи драматичен обрат за „Мерцедес“ - Джордж Ръсел получи техническа повреда и бе принуден да паркира болида си, ликвидирайки и последните си шансове за борба за титлата. В напрегнатите финални четири обиколки Хамилтън успя да изпревари Исак Хаджар и да излезе на трето място, следван от Шарл Льоклер.
Финални резултати и зоната на точките
Верстапен контролираше състезанието до самия кариран флаг, оставяйки зад себе си Антонели и Хамилтън.
Топ 10 в крайното класиране:
Макс Верстапен („Ред Бул“)
Андреа Кими Антонели („Мерцедес“)
Люис Хамилтън („Ферари“)
Шарл Льоклер („Ферари“)
Исак Хаджар („Ред Бул“)
Оскар Пиастри („Макларън“)
Лиъм Лоусън („Рейсинг Булс“)
Фернандо Алонсо („Астън Мартин“)
Ландо Норис („Макларън“)
Арвид Линдблад („Рейсинг Булс“)