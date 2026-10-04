Драматичен триумф на "Сепанг"! Верстапен преодоля хаос и природни стихии

След поредица от перипетии Макс Верстапен и „Ред Бул“ стигнаха до първия си триумф за сезона във Формула 1. На пистата „Сепанг“ в Малайзия нидерландският пилот бе безапелационен през цялото време, преодолявайки хаоса, забавянията и променливите метеорологични условия, за да запише 72-ра победа в кариерата си.

Второто място завоюва младата надежда на „Мерцедес“ Андреа Кими Антонели, а съотборникът му Джордж Ръсел отпадна заради техническа повреда, с което разликата между двамата се увеличи до 84 точки. Люис Хамилтън донесе ценен подиум за „Ферари“, завършвайки на трета позиция.

Дъжд, софтуерни проблеми и забавен старт

Силният валеж забави началната процедура с 40 минути, а пилотите направиха няколко обиколки зад кола за сигурност с гуми за мокра писта (интермедия). Преди същинското начало технически и софтуерни проблеми притесниха част от пилотите, включително Верстапен и Хамилтън, което наложи спиране на болидите в питлейна и повторно рестартиране на системите.

След още 50 минути забавяне пистата започна да съхне и състезанието бе подновено с реална стартова решетка. Изборът на гуми обаче бе коренно различен - Верстапен и Антонели заложиха на интермедии, докато Хамилтън и пилотите на „Макларън“ поеха риск със сухи гуми. Поради наличните локви Перес и Пиастри бързо влязоха в бокса за мокри гуми, докато Норис и Хамилтън изостанаха във втората десетка, изчаквайки изсъхването на асфалта.

Пробива на Верстапен и битката в челото

След изпреварвания спрямо Ръсел и Антонели, Верстапен пое водачеството. Излизането на кола за сигурност заради затъналия в чакъла Валтери Ботас доведе до масово влизане в питлейна. При последвалия рестарт Макс, вече със сликове (софт), демонстрира страхотно темпо и бързо натрупа аванс от над 8 секунди пред Антонели и Ръсел.

В същото време Хамилтън и Льоклер си сипеха път напред от задните позиции, като британецът прогресира до 5-ото място. Около 30-ата обиколка започнаха планираните смени на гуми, но разликата от около 10 секунди в полза на Верстапен пред преследвачите се запази стабилна.

Драма в края: Двойна кола за сигурност и отпадане на Ръсел

Малко преди края спирането на Алекс Албън край трасето предизвика виртуална, а впоследствие и реална кола за сигурност, заради забавяне от страна на маршалите. Това доведе до финални смени на гуми при водещите пилоти.

При подновяването на състезанието, само 5 обиколки преди края, настъпи драматичен обрат за „Мерцедес“ - Джордж Ръсел получи техническа повреда и бе принуден да паркира болида си, ликвидирайки и последните си шансове за борба за титлата. В напрегнатите финални четири обиколки Хамилтън успя да изпревари Исак Хаджар и да излезе на трето място, следван от Шарл Льоклер.

Финални резултати и зоната на точките

Верстапен контролираше състезанието до самия кариран флаг, оставяйки зад себе си Антонели и Хамилтън.

Топ 10 в крайното класиране: