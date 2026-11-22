Основният конкурент на Никола Цолов в битката за титлата във Формула 2 - Рафаел Камара - ще застане на старта в последните два кръга от сезона във Формула 1: Гран При на Катар и Гран При на Абу Даби. 21-годишният бразилец ще остане съотборник на Оливър Беърман в тима на Хаас, за да натрупа ценен опит преди официалния си дебют като титуляр през 2027 година, потвърдиха официално от американския отбор.

Този ход на Хаас може да се окаже повратен момент за развръзката в шампионата на Формула 2. Тъй като ще участва в заключителните състезания от кралския клас, Камара ще пропусне последните два кръга във Формула 2 - надпревара, в която в момента оглавява генералното класиране с 207 точки. Непосредствено зад него на втора позиция с пасив от едва седем точки е българският пилот Никола Цолов, а трети със 189 точки се движи Алекс Дън.

Бразилският талант вече направи първите си стъпки във Формула 1, след като дебютира в домашната си Гран При на Бразилия, а след това кара за отбора и в Лас Вегас. Още през октомври Хаас обяви, че разчита на него като постоянен пилот за сезон 2027.

Ръководството на тима цели да използва финалните стартове от календара, за да ускори адаптацията на младия състезател към автомобила и процесите в отбора - ключов фактор предвид кратката пауза между двата сезона.

"Развълнувани сме, че ще завършим сезона с Рафа зад волана и ще надградим върху първите му две участия с нас в Бразилия и САЩ. Радвам се, че той използва всяка сесия на пистата като възможност да учи и се интегрира все по-добре в екипа. Финалът на сезона заедно е предимство за всички ни с оглед краткото време между шампионатите и подготовката за 2027 година", заяви шефът на Хаас Аяо Комацу.