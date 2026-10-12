В Ред Бул решиха за Никола Цолов

Очаква се в близко бъдеще от Рейсинг Булс официално да обявят, че Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще запазят местата си в отбора и за сезон 2027. Въпреки че шефът на тима Алан Пермейн наскоро обяви, че ще им е нужно още малко време и призна, че трима пилоти не се побират на две места заради присъствието и на Никола Цолов, анализаторът на Sky Sports Тед Кравиц разкри за категорични слухове в падока, че решението вече е взето, пише f1oversteer, предава "Гонг".

Крайната дума е на спортния директор на Ред Бул Оливер Минцлаф, който е напълно доволен от постигнатото от настоящия тандем. С общо 93 точки Лоусън и Линдблад водят екипа към рекордното в историята му пето място при конструкторите. При това стечение на обстоятелствата българският претендент за титлата във Формула 2 Никола Цолов ще влезе в ролята на резервен пилот с подготовка за евентуален дебют през 2028 година, като съществуват информации, че може да кара и в японската Супер Формула, за да поддържа състезателен ритъм.

"Очакваме Рейсинг Булс или Ред Бул, или Лоран Мекис, или който и да отговаря за програмата за млади пилоти след Хелмут Марко, да потвърдят, че Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще бъдат пилотският тандем на Рейсинг Булс за следващия сезон", заяви Кравиц в рубриката си Ted's Notebook. "Те работят добре заедно, печелят много точки, изглежда, че Рейсинг Булс ще завършат пети при конструкторите и дори само за да бъдат възнаградени за тези точки, те ще получат нови договори. Никола Цолов ще има една година да се учи какво е да бъдеш резервен пилот, да научи всичко за инженерите, да присъства на брифингите за това, което със сигурност ще бъде звездна кариера във Формула 1, но това ще бъде в бъдеще за Никола Цолов, както разбираме от слуховете в падока."

Световният шампион от 2009 година Дженсън Бътън също призова за запазване на стабилността и приемствеността.

"Това е справедливото решение. Те свършиха наистина добра работа през тази година. Смятам, че и двамата заслужават още една година, за да покажат какво всъщност могат. Нужни са ти двама пилоти, които да дават добра обратна връзка за развитието на автомобила. Да слагаш някого всяка година не е добре, защото нямаш приемственост. Имайки тези двамата, които вече са заедно една година, те могат да изведат този отбор напред в бъдеще", категоричен бе Бътън.

Лоусън се утвърди като най-добрия състезател извън водещите отбори с 69 точки и 14 класирания в зоната на точките от 22 старта през годината, докато дебютантът Линдблад добави 38 пункта и впечатли с 11 класирания в третата фаза на квалификациите.