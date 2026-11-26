България изживя една от най-вълнуващите си баскетболни вечери през последните години. Пред близо 11 000 зрители в столичната зала „Арена 8888“ националният отбор победи Дания с 87:84 (28:26, 23:18, 20:25, 16:15) във втория си двубой от група D във втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство за мъже през 2029 година.

Българските баскетболисти записаха втори пореден успех в групата, докато датчаните допуснаха второ поражение, предава БТА.

Победата бе още по-специална, тъй като беляза завръщането на националния отбор за официален мач в София след повече от 12 години. За последно представителният ни тим игра в столицата на 24 август 2014 година, когато посрещна Черна гора в зала „Универсиада“.

Президентът и спортни легенди подкрепиха националите

На трибуните в „Арена 8888“ бе и президентът на Република България Илияна Йотова, която изгледа срещата в компанията на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и изпълнителния директор на ФИБА Европа Камил Новак, който е на посещение в страната.

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов връчи специален подарък – екип на националния отбор – на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков. Иванов бе седнал редом до легендарния Христо Стоичков, настоящия президент на баскетболната федерация Константин Папазов и неговия предшественик Георги Глушков.

Везенков с втори мач за 24 часа

Селекционерът Любомир Минчев заложи в стартовата петица на капитана Павлин Иванов, Константин Тошков, Борислав Младенов, Йордан Минчев и Александър Везенков.

За Везенков това бе втори мач в рамките на 24 часа, след като предишната вечер игра за клубния си тим „Олимпиакос“ при победата над „Апоел Тел Авив“ в Евролигата.

Българите започнаха силно и още в първите пет минути натрупаха аванс от 13 точки, повеждайки с 20:7 след точни стрелби на Борислав Младенов, Йордан Минчев, Павлин Иванов и Александър Везенков.

Гостите обаче отговориха с добра серия и само за три минути съкратиха пасива си до една точка при 22:21. Датчаните изравниха за 24:24 минута преди края на първата четвърт, която приключи при 28:26 в полза на България.

Националите задържаха водачеството през втория период, поддържайки преднина от 5 до 7 точки. Тройка на Александър Везенков направи резултата 45:37 три минути преди края на първото полувреме, завършило при 51:44 за българския отбор.

Признание за легендите и урок по човечност

На почивката две именити фигури в родния баскетбол – Владимир Боянов и Пандо Пандов, получиха символични златни топки от президента на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов за приноса им към развитието на играта у нас.

Публиката видя и демонстрация по адаптиран баскетбол на Специалния отбор на Пловдив с треньор Тина Димитрова. По този начин бе отбелязана Седмицата на Спешъл Олимпикс, която тази година преминава под мотото „Стойността на треньора“.

Драма до последната секунда

Преднината на националите достигна 10 точки при 54:44 след кош на Борислав Младенов в началото на второто полувреме.

Датчаните намалиха дистанцията до пет точки, а България отново дръпна с девет при 63:54 в средата на третата част. Съперникът обаче успя да стигне до обрат при 64:63 след петата тройка на Оскар Йоргенсен в мача.

Националите бързо си върнаха предимството с точни наказателни удари на Йордан Минчев и кош на Александър Везенков за 68:64. След 30 минути игра резултатът бе 71:69.

Българският състав задържа водачеството, но гостите се възползваха от някои пропуски на националите и добрата си стрелба от далечна дистанция.

Силверстър Педерсен доближи Дания на точка при 80:79 по-малко от пет минути преди края, а две минути преди финалната сирена гостите поведоха с 83:81.

Педерсен увеличи преднината на датчаните до 84:81, но в ответната атака Александър Везенков реализира кош и наказателен удар за 84:84 при оставаща минута до края.

Последва неуспешна атака на Дания, а 28 секунди преди финалната сирена Константин Тошков отбеляза решителната тройка за 87:84. Гостите пропуснаха при последната си стрелба и България ликуваше.

Везенков отново над всички

Александър Везенков имаше ключов принос за успеха, завършвайки с 27 точки, 6 борби и 3 асистенции за 33 минути на терена.

Борислав Младенов отбеляза 14 точки, а Йордан Минчев записа дабъл-дабъл от 13 точки и 10 борби. Лъчезар Тошков реализира 9 точки и 4 борби, а Константин Тошков добави 8 борби и 4 асистенции.

За гостите се отличи Оскар Йоргенсен с 21 точки, реализирайки седем тройки от 11 опита.

Какво предстои за България?

Националите ще посрещнат Румъния на 25 февруари 2027 година, а три дни по-късно ще гостуват на Дания в последния си двубой от групата.

Предварителните квалификации протичат в три етапа. Победителите в четирите групи от настоящата втора фаза ще се класират за същинските квалификации.

Останалите осем състава ще преминат през третия етап на пресявките, където към тях ще се присъединят шестте отбора от първата фаза, които пропускат втория етап. Те ще бъдат разпределени в четири групи, а победителите ще заслужат място в същинските квалификации.