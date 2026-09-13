С 4 златни медала на световно по силов трибой се окичи атлет от Стара Загора
Стоян Георгиев, който участва с подкрепата на Община Стара Загора и БФ по силов трибой, зае второ място сред всички състезатели от групата на Спешъл О...
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Стоян Георгиев, който участва с подкрепата на Община Стара Загора и БФ по силов трибой, зае второ място сред всички състезатели от групата на Спешъл О...
Младежът представи достойно Благоевград на Спешъл Олимпикс в Абу Даби
Той спечели 4-то място в отборното състезание по боче, заедно с Елена Илиева.
Градоначалникът подари на Валери спортен екип, маратонки, националния флаг и флаг с тотема на община Благоевград
Атлетката Катя Сейменска от Защитено жилище в Благоевград спечели медал от летните игри на Спешъл Олимпикс в Лос Анджелис. Рано сутринта в петък тя фи...
Благоевградчанката Катя Сейменска ще представи община Благоевград на Световните олимпийски игри – „Спешъл олимпикс", в Лос Анджелис. Атлетката е на 36...
Банско. Състезателят от община Банско Илия Данаилов се представи достойно на Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс. Той спечели два сребърни меда...
Хасково. Фланелка на първата тенисракета на България Григор Димитров ще финансира участието на 24-годишната Юммю Халил от Хасково на Летните европейск...