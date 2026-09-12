Телелинк е с нов надзорен съвет и засилен фокус върху разрастване на Запад
Новият петчленен състав на съвета включва трима професионални инвеститори, бивш вицепрезидент на Microsoft и англичанин, доскорошен Лорд Кмет на Лондо...
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Новият петчленен състав на съвета включва трима професионални инвеститори, бивш вицепрезидент на Microsoft и англичанин, доскорошен Лорд Кмет на Лондо...
Любомир Минчев ще води националния отбор по баскетбол при мъжете. Без да обяви официално, че Минчев е приел предложението, федерацията насрочи прескон...
Любомир Минчев е новият селекционер на мъжкия национален отбор по баскетбол. Той бе избран, след като израелецът Шарон Друкер отказа да поеме поста пр...
Любомир Минчев получи официално покана да води националния отбор по баскетбол за мъже. Това съобщиха от родната федерация. Както е известно, Шарон Дру...
София. Телевизията Канал 3 е продадена, съобщи в ефир директорът й Сашо Диков. Новият собственик е „Медийна инвестиционна организация" АД със собствен...