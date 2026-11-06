Явор Куюмджиев: Държавата да развива енергетиката. Тя е кръвоносната система на икономиката

Всички топлофикации в България, с изключение на „Топлофикация София“, са преминали към високоефективни когенерационни турбини, заяви енергийният експерт Явор Куюмджиев. Експертът обясни, че високоефективните когенерационни мощности могат да използват около 90% от постъпващата енергия, като я преобразуват едновременно в топлина и електричество. Това позволява по-ефективно използване на горивото и създава допълнителен източник на приходи от произведената електроенергия.

Куюмджиев обясни, че в момент като този, в който цената на електроенергията е висока, топлофикациите в страната могат да си позволят да доставят на потребителите си топлинна енергия на ниски цени, тъй като я компенсират с продажбата на електрическа енергия на свободния пазар.

В заключение експертът заяви, че като държава трябва да оставим енергетиката да се развива и да спрем да я източваме, защото енергетиката е кръвоносната система на икономиката.