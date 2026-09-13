АЕЦ Белене може да изпревари 7-и и 8-и блок. Ключово решение
Според Явор Куюмджиев централата може да бъде завършена за 7-8 години след окончателен старт
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Според Явор Куюмджиев централата може да бъде завършена за 7-8 години след окончателен старт
Дупката от над 20% в световните доставки на петрол няма от кого да бъде запълнена
Говори Явор Куюмджиев
Говори Явор Куюмджиев
Рафинерията спира да купува руски петрол
Експерти обясниха вариантите, пред които сме изправени
Газ има по света, но няма къде да бъде разтоварен, смята Явор Куюмджиев
Вече стана ясно, че "Булгаргаз" е докаран до неплатежоспособност
Планът на Европейската комисия няма да реши проблемите с газа
Явор Куюмджиев, водач на листата на "БСП лява България" в Търговище - Г-н Куюмджиев, бяхте номиниран за народен представител от БСП-Търговище още пре...
София. Водачът на листата на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за Търговищки избирателен район Явор Куюмджиев се завърна от Лондон, където взе участие във...
София. „В някакъв смисъл поскъпването на тока е неизбежно". Това заяви бившият зам.-председател на парламентарната комисия по енергетика в парламента...
София. "Чак пък режим на тока? Струва ми се малко вероятно", коментира Явор Куюмджиев пред БГНЕС твърденията на вицепремиера Екатерина Захариева, че с...
София. "Позицията ни за "Южен поток" е, че го правим, защото е жизнено важен за България и ние нямаме избор". Това заяви в ефира на Нова телевизия нар...
София. Политическото присъствие в кабинета трябва да се засили, изрази личното си мнение депутатът от Коалиция за България Явор Куюмджиев пред "Дарик"...
София. „Ние сме държава, която има ниско потребление на електроенергия, бедно население, нямаме развито селско стопанство. Ако искаме да останем такав...
София. Цената на електроенергията е невъзможно да бъде намалена, а задържането й на сегашното ниво би било трудно. Това призна Явор Куюмджиев от БСП в...
София. Не се предвижда поправка в Закона за енергетиката. Това заяви зам.-председателят на Енергийната комисия в парламента Явор Куюмджиев в сутрешния...
София. "КАТ няма право да ме снима с мобилна камера", категоричен бе депутатът от Коалиция за България Явор Куюмджиев, когото КАТ глоби за шофиране с...
София. "България има ясна позиция, че ще се съобрази изцяло с решението на ЕС. Това обаче не означава, че енергийната сигурност на България е под запл...