Всичко за Явор Куюмджиев

Следете всички новини, анализи и коментари за Явор Куюмджиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Икономика
Токът няма да поевтинява

Токът няма да поевтинява

София. Цената на електроенергията е невъзможно да бъде намалена, а задържането й на сегашното ниво би било трудно. Това призна Явор Куюмджиев от БСП в...

12 април | 21:35
0 коментара
6310