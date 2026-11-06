Проф. Константинов предрече ужасна опасност за страната

Бог да пази Европа и България, ако изгладняла и жадна Африка тръгне насам, казва математикът проф. Михаил Константинов.

Според анализатора "намаляването на търговията със зърно и торове ще доведе до световен глад".

"Само Африка вече има един милиард и половина население. И то се увеличава с по 40 милиона годишно. Заради сушата и войните там нямат какво да ядат, а вода нямат даже за пиене", казва професорът в интервю за Дир бг.

"Вместо да се вземат в ръце, европейските, украинските и руските лидери искат да воюват", изтъква Михаил Константинов.

Според него фактът, че президентството, изпълнителната и законодателната власт вече са в едни ръце и това е предпоставка за стабилност, но "икономически трусове и обедняване могат да разклатят и вече клатят властта". "Сега ще протестират не просто срещу бюджета, а срещу обедняването", прогнозира той.

Нова политическа ситуация създаде не победата на Йотова, за която се знаеше поне месец преди изборите. И даже се знаеше колко ще е голяма. А скандално ниската избирателна активност и на двата тура. Паднахме под "рекорда" от 2007 г. на европейските избори. Това е жълт картон, който народът вдигна на политическата класа. Гладните бунтове ще са червеният. И гладните бунтове няма да бъдат на жълтите павета, където сме си надвили на масрафа", изтъква той.

Прогнозира, че след доброто представяне на президентските избори Андрей Гюров "може да се пробва за кмет на София". Местните избори са екзистенциални за ГЕРБ и за "Прогресивна България", но по различни причини, казва още анализаторът.

Местните избори са след по-малко от година. Изглеждат далеч, но много неща могат да се случат дотогава, защото световните процеси се ускоряват и нещата не отиват на добре. Това се отразява пряко на всички, категоричен е проф. Михаил Константинов.