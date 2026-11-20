Нов състав на Висшия съдебен съвет ще има. Няма отстъпление от това. Неслучайно подадохме ръка на двете политически формации, които от години прокламират нуждата от промяна в съдебната власт. Не го направихме задкулисно, не предложихме сглобка. Предложихме партньорство. Вярвам, че то ще се случи. Това каза в интервю за БТА министърът на правосъдието Николай Найденов.

Той не назовава имената на ПП и ДБ и не уточнява какви са договорките.

Днес Народното събрание избира 11-те членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Вотът е първа точка в дневния ред на депутатите.

Попитан дали ще подаде оставка, ако парламентът не успее да избере членове на ВСС от своята квота и няма нов състав на съвета, след като е една от целите на правителството, Найденов заяви, че всеки министър следва да е готов по всяко време с оставката си. "Този пост е повече отговорност, отколкото привилегия. Нямам притеснения относно себе си и статута си", каза той.

Министърът отговори също, че няма данни за това икономически, политически или престъпни кръгове да са повлияли при изборите на съдиите и прокурорите или да се опитват да влияят на изборите от квотата на следователите и Народното събрание. На въпрос за т.нар. Мрежа на председателите и нейното влияние, Николай Найденов каза, че ако изобщо е имало такава мрежа, то тя няма да има влияние при бъдещото функциониране на съдебната система.

Във връзка с предстоящия избор на нов главен прокурор Найденов изрази мнение, че съдебната система би могла да се справи сама и че няма нужда той да номинира кандидат. Според него отговорността на министъра на правосъдието в процеса е в изработването на правила за избора. Той добави, че би могъл да представи още социологически изследвания за профила на главния прокурор - такъв, какъвто хората биха желали да видят.

Относно бюджета на съдебната власт за 2027 г. и възникналото напрежение сред служители и магистрати министърът на правосъдието посочи, че няма да се предлагат съкращения или намаляване на заплатите им.

Депутатите избират с квалифицирано мнозинство от 160 гласа един по един шестима членове на съдийската колегия и петима на прокурорската колегия. Номинациите са 21 - 13 за съдийската колегия и 8 за прокурорската колегия. Кандидатите са 20, тъй като бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев е издигнат и за двете колегии.

"Прогресивна България" предлага 11 души - за всяко едно от местата в парламентарната квота. Депутатът Румен Миланов отделно номинира още един за съдийската колегия.

"Продължаваме Промяната" и "Демократична България" издигнаха заедно и поотделно общо 7 кандидати.

"Възраждане" номинира бившата депутатка от партията Цвета Рангелова.