Как Чък Ръсел вкара Скалата в Гинес

Има таланта да открива звезди, благодарение на него заблестяха Джим Кери и Камерън Диас, кечист стана холивудски ас

Джим Кери, Дуейн Джонсън, Камерън Диас….

Това са част от имената, които даде за киното непогрешимата интуиция за откриване на таланти на режисьора Чък Ръсел.

„Пристрастен към тръпката с чувство за хумор“. Така описват 74-годишния артист, който неочаквано си отиде от този свят на 22 юли.

Чък Ръсел остави след себе си забележителни филми със значителна следа в различни жанрове – от ужаси и екшън до комедия. И днес те имат многобройни фенове заради впечатляващата режисура и разпознаваемия визуален стил.

Неговата щура комедия „ Маската “ (1994) прелива от цвят, жизненост и забавление, а звездата от нея Джим Кери я нарича „бижуто на моя творчески живот“.

„Маската“ – страшно ли е да си свободен

Преди Ръсел да бъде привлечен към проекта, „Маската“ обикаля Холивуд в продължение на няколко години като сценарий на ужасите. Но Чък убеждава студиото New Line Cinema да му позволи да го преобрази в жизнерадостен комичен спектакъл. „Исках да използвам знанията си за специалните ефекти като ги приложа към танца и комедията“, цитира думите му „Гардиън“.

Историята на филма в стил „Д-р Джекил и мистър Хайд“ е проста: плах банков чиновник (Кери) слага древна дървена маска и се трансформира в шут с лимонено-зелено лице и банановожълт костюм, за когото няма граници нито в пространството, нито в лудориите. Ръсел успява да съчетае дарбата на Кери за създаване на физически хаос с авангардна компютърна графика. Той показва биещо сърце, стърчащо от гърдите на актьора, очни ябълки, изхвърчащи от орбитите и удължен език, разгъващ се като червен килим.

Заедно с Кери Чък развива това, което режисьорът нарича стил на „завъртане и накланяне“ на снимачната площадка. „Казвах на Джим, че ми е нужно по-силно завъртане, а той знаеше, че трябва да наклони глава назад, за да даде по-голям тласък напред, защото щях да разтегна цялото му лице с около метър и половина, когато приключа с него.“

Ръсел нарича Кери „необикновен талант... Проблемът бяха нощните снимки, когато Джим се строполяваше след „обяд“ в 2 часа сутринта. Играехме малка игра, за да го поддържаме активен по време на дългото чакане за осветление в тези нощи. Подхвърлях му двойно предизвикателство за имитация: не просто имитация на знаменитост, а нещо като „Елвис прави Клинт Истууд“... Това ни държеше будни и ни караше да се смеем в малките часове“, разказва режисьорът.

„По време на снимките на „Маската“ той създаде изпълнена с детско въображение, радост и другарство атмосфера“, заяви Кери след смъртта на режисьора. По думите му игривият подход на Ръсел е вдъхновявал целия актьорски състав и снимачния екип.

Чък настоява да съчетае Кери с харизматичната дебютантка Камерън Диас. „За мен беше истинско предизвикателство да накарам студиото да приеме напълно неопитна актриса за главната роля“, казва Ръсел. И описа химията между главните герои като „истинския специален ефект“ в „Маската“.

Режисьорът разказва, че е търсил универсална идея за филма. И я е открил. „Има нещо универсално в... страха от това да се освободиш. Освобождаването на всички тези страхове и мечти може да е нещо хубаво, може да е лошо. Просто не знаеш. Но е опасно нещо. Това е прекрасна, универсална идея“, обяснява Ръсел.

Филмът печели номинация за „Оскар“ за визуални ефекти. Със събраните над 351 милиона долара приходи, „Маската“ се превръща в четвъртия най-касов филм за годината.

Новото амплоа на кечиста

Друго бижу на Чък Ръсел е „Кралят на скорпионите“, където изгрява звездата на Дуейн Джонсън Скалата.

Кечистът се появява за първи път в киното с малка роля в „Мумията се завръща“. Той играе древен войн на име Матайъс, чиято душа е откупена от бог Анубис. Поради огромния интерес към персонажа, Universal Pictures решава да заснеме самостоятелен филм с режисьор Чък Ръсел, който излиза на 19 април 2002 г. "Кралят на скорпионите" връща зрителите векове назад, за да разкаже предисторията на Матайъс.

Чък Ръсел гласува пълно доверие на новака Дуейн "Скалата" Джонсън за неговата първа главна роля в киното, разпознавайки огромния му потенциал и харизма. Той е убеден, че кечистът притежава нужното за киното обаяние и може да износи цял игрален филм на плещците си. Благодарение на Ръсел Джонсън получава хонорар от 5,5 милиона долара, влизайки в Книгата на рекордите на Гинес за най-висока сума за актьор в първа главна роля.

Ръсел моделира лентата като класически екшън с мечове и магии, вдъхновен от "Мумията", но с по-земен и суров герой. Режисьорът обгражда дебютанта с опитни актьори като Майкъл Кларк Дънкан и Кели Ху. Създаден с бюджет от 60 милиона долара и носещ над 180 милиона приходи, проектът официално бележи трансформацията на Скалата от кечист в глобална кинозвезда.

Работи с най-големите

Чарлз Реймънд Ръсел е роден на 9 май 1952 г. в Парк Ридж, Илинойс. След завършването на гимназия се мести в Лос Анджелис, където прави първите си стъпки във филмовата индустрия.

Започва кариерата си в киното с филми на ужасите. Работи като асистент-продуцент, режисьор на втори екип, сценарист и продуцент и именно по това време среща дългогодишния си сътрудник Франк Дарабонт. От този период е продукцията „Нощ на ужаса“ (1981).

Режисьорският дебют на Ръсел е филмът „Кошмари на Елм стрийт, част 3: Воини на съня” през 1987 г., който се счита от феновете за една от най-добрите и креативни части в цялата хорър поредица за Фреди Крюгер. На следващата година прави „Петното“ - научнофантастичен хорър, който е високо ценен от любителите на жанра заради невероятните си ефекти.

След „Заличителят“ с Арнолд Шварценегер прави творческа пауза и се завръща през 2016 г. с филма „Аз съм гняв“ с Джон Траволта. Сред другите му известни филми са „Благослови детето“ (2000) – трилър с Ким Бейсингър..“Junglee“ (2019) – индийски екшън с Виджат Джамал, „.Paradise City“ (2022) – с Брус Уилис и Джон Траволта. Последният филм на Чък Ръсел Witchboard имаше премиера през 2024 г. , припомня „Варайъти”. В едно от последните си интервюта режисьорът обяснява, че дълго е отлагал завръщането си към хорър жанра, защото не е искал да повтаря предишните си филми. По думите му целта била да предложи история, която да развие както личния му стил, така и очакванията на публиката.

Списание „Фангория“ го описва като „приятен, макар и донякъде предпазлив мъж с игрива страна“. Той със сигурност е знаел как да се свързва с публиката. „Не живея в кула от слонова кост“, казва през 2000 г. „Правя „поп“ филми – но съм склонен да правя филми, които да ме развълнуват.“ Съпругата му е Аня Зейне, с която се женят през 2007 г. Има три деца - Карлин, Райли и Логан - от първия си брак с Пати Рао, който завършва с развод през 2005 г.