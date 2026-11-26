Бурни дебати, остри политически сблъсъци, пленарни почивки и словесни еквилибристики белязаха окончателното приемане на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Най-добрата новина за семействата е значителното увеличение на данъчните облекчения за деца, както и въвеждането на нова възможност родителите да приспадат разходи за здраве, образование и спорт.

Паралелно с това обаче депутатите одобриха и текстове, които предизвикаха сериозно недоволство в опозицията - почти двойно увеличение на редица глоби и имуществени санкции за данъчни нарушения. Спорът се завъртя около въпроса дали левовите размери могат просто да бъдат заменени със същите номинални суми в евро.

Промените в ЗДДФЛ бяха приети с гласовете на "Прогресивна България". Очаква се основните нови облекчения да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

До 1500 евро по-малко данък за родители

Данъчните облекчения за семейства с деца се увеличават чувствително. За едно дете родителите ще могат да намалят годишния си данък с 500 евро, за две деца - с 1000 евро, а за три и повече - с 1500 евро. За дете с увреждане облекчението достига 1200 евро.

Тези суми представляват реалното намаление на дължимия данък при стандартната ставка от 10%, а не размера на сумата, с която се намалява данъчната основа. Така например при едно дете облагаемият доход се намалява с 5000 евро, което носи до 500 евро данъчна полза.

Запазва се и възможността облекчението да се използва авансово през годината чрез работодателя. Така родителите няма да чакат подаването на годишната данъчна декларация, за да усетят ефекта от промените.

Мярката е сред най-преките начини държавата да подкрепи работещите семейства. Тя оставя повече средства в домакинствата и прави отглеждането на деца малко по-поносимо за семейния бюджет.

Ново облекчение за здраве, образование и спорт

За първи път се въвежда и специално данъчно облекчение за детско развитие. То ще позволява на родителите да намаляват данъчната си основа с действително направени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетните си деца.

Максималният размер на приспадането е 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца. При стандартната 10-процентна ставка това означава реално намаление на данъка съответно до 200, 400 и 600 евро годишно.

В обхвата попадат разходи за дейности, свързани със здравето, образованието, спорта и рехабилитацията. Родителите ще трябва да разполагат с документи, доказващи направените плащания. Самите фактури няма да се прилагат към данъчната декларация, но разходите ще бъдат описвани в нея.

Така държавата насърчава инвестициите в развитието на децата, като облекчението е обвързано с реално направени разходи, а не се предоставя автоматично.

Защо глобите скочиха почти двойно?

Най-разгорещеният спор в пленарната зала избухна около санкциите за данъчни нарушения. С приетите текстове досегашните размери в левове се заменят със същите числови стойности в евро. Така глоба от 500 лева става 500 евро, а санкция от 1000 лева - 1000 евро.

Опозицията настояваше сумите да бъдат превалутирани по официалния курс от 1,95583 лева за евро, както се прави при преминаването към единната европейска валута. Председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов призова председателстващия заседанието да напомни на Асен Василев, че парламентът не е "детска площадка".

С промените се увеличават санкциите за различни нарушения на данъчното законодателство. Например за неподаване на данъчна декларация в срок глобата може да достигне 500 евро вместо досегашните 500 лева.

При посочване на неверни данни или обстоятелства, които водят до определяне на по-малък данък или освобождаване от задължение, санкцията достига 1000 евро вместо 1000 лева.

Така спорът вече не е само за техническото превалутиране. Въпросът е дали държавата използва въвеждането на еврото, за да увеличи реалната тежест на наказанията, без да е направила отделна оценка за размера им.

Ваучерите за храна стават 200 евро, но с нов данък

Паралелно с промените в ЗДДФЛ парламентът прие и други елементи от данъчния пакет, които засягат пряко работещите и бизнеса.

Максималната месечна стойност на ваучерите за храна се увеличава от 102,26 на 200 евро. Но има и условие - сумата над досегашния праг от 102,26 евро ще се облага със 7% данък, който ще бъде удържан от работодателя.

Това означава, че компаниите ще могат да предоставят по-голяма придобивка на служителите си, но допълнителната част вече няма да бъде освободена от данъчно облагане. Годишната квота за ваучерите за храна през 2027 г. е определена на 1,5 млрд. евро.

Промяната е представена като опит да се съчетаят по-високата социална придобивка и допълнителните приходи за бюджета. За работещите обаче реалната полза ще зависи от това дали работодателят ще използва новия максимален размер и как ще организира предоставянето на ваучерите.

33% данък върху свръхпечалбите

Сред най-спорните решения в по-широкия данъчен пакет е и въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите за 2027 г. Той ще обхване определени сектори - банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, дружества за бързи кредити, обменни бюра и големи търговци на храни, отговарящи на законовите критерии.

За търговците на храни е поставен праг от най-малко 25 млн. евро нетни приходи от продажби за 2026 г. Данъчната основа се формира чрез сравнение на печалбата за 2027 г. със средната данъчна печалба за периода 2020-2025 г., увеличена с 20%.

Това не е 33-процентен данък върху цялата печалба на компаниите, а върху изчислената по закон свръхпечалба. Според прогнозите на Министерството на финансите мярката може да донесе около 800 млн. евро в хазната.

"Данък уикенд" скача от 3 на 7%

Променя се и облагането на разходите за лично ползване на фирмени активи - автомобили, лаптопи и друго имущество, познато като "данък уикенд". Ставката се увеличава от 3 на 7%.

Това засяга случаите, в които активи, закупени или поддържани от фирмата, се използват и за лични нужди. Идеята е да се ограничи практиката личното потребление да се прикрива като фирмен разход и така да се избягва данъчно облагане.