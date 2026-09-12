Депутатите гласуваха данък "уикенд"
Депутатите одобриха на второ четене т. нар. данък „уикенд". Според промените в Закона за корпоративното подоходно облагане ползването на служебни акти...
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Депутатите одобриха на второ четене т. нар. данък „уикенд". Според промените в Закона за корпоративното подоходно облагане ползването на служебни акти...
Данъчните започват проверки на фирми, собственици на 5500 луксозни автомобила, които са посочили, че използват тези коли само за служебни цели. Даннит...
При прехвърляне на автомобилите внасят ДДС в държавната хазна Служебни коли масово се прехвърлят на реалния им собственик за да се избегне плащането...
Данък „Уикенд" е дребен въпрос и не това е големият проблем на фиска. Той не може да се счита за удар срещу бизнеса, но събираемостта му ще е трудна и...
При купуването на нов актив ползването на данъчния кредит може да се отложи до края на годината, казва Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ...
Бизнесът и държавата ще обсъдят проблемите около прилагането на данък "уикенд", за да бъдат изгладени неяснотите. Това заяви министърът на икономиката...
Предложеният режим за облагане на фирмените коли и имоти, които се използват и за лични нужди ще внесе огромна административна тежест в малкия и среде...
Депутатите окончателно отхвърлиха въвеждането на частичното облагане на автомобили и недвижими имоти с ДДС, ако се ползват и за лични нужди на собств...
Депутатите ще гласуват днес окончателно промените в закона за корпоративното подоходно облагане. С измененията се налагат промени на още пет данъчни з...
Дебатът за бюджета се измести извън парламента Почти всяка година се предлагат нови данъци и тежести за данъкоплатците. Много често има фалшиви дебат...
Таванът на плащанията в брой става 10 000 лв., няма да има налог за селските градини Данък "уикенд" за фирмените коли и имоти няма да се въвежда. Тов...
Фирмени автомобили, които се ползват и за лични нужди и са с данъчна стойност при придобиването над 5000 лв., ще ползват частично възстановяване на ДД...
Предложението на финансовото министерство за частично облагане с ДДС на фирмени коли и имоти, които се използват и за лични нужди, разтревожи бизнеса....