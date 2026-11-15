България се топи! Населението намаля с над 14 000 души за година

България продължава да губи население, а раждаемостта отбелязва нов сериозен спад. Само за една година жителите на страната са намалели с 14 153 души, като в края на 2025 г. вече са 6 423 207. Още по-тревожна е разликата между броя на починалите и новородените, която достига близо 50 000 души. Данните на Националния статистически институт (НСИ) и Евростат показват, че България и Латвия са държавите с най-висок отрицателен естествен прираст в Европейския съюз.

Ражданията намаляват, населението застарява

През 2025 г. в България са регистрирани 50 496 родени деца, от които 50 241 са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 3187, или с 6%. За същия период починалите са 99 479 души, което означава, че естественият прираст на населението е отрицателен с 49 238 души.

Особено тревожна е възрастовата структура. Българите на 65 и повече години вече са 1 557 851 души, или 24,3% от населението. За сравнение, децата под 15 години са едва 13,9%, което показва сериозната разлика между най-младите и възрастните поколения.

Средната възраст на населението достига 45,4 години. В градовете тя е 44,6 години, докато в селата е значително по-висока - 47,7 години.

България и Латвия с най-голям отрицателен естествен прираст в ЕС

Демографската картина е тревожна и в голяма част от Европа. Въпреки че населението на Европейския съюз като цяло леко се е увеличило през 2025 г., в 21 държави членки смъртните случаи са били повече от ражданията.

Най-високият отрицателен естествен прираст е отчетен в България и Латвия - минус 7,7 души на всеки 1000 жители. Следват Литва с минус 6,9 и Румъния с минус 5,5 на хиляда души, показват данните на Евростат.

В България всички области имат отрицателен естествен прираст. Най-тежка е ситуацията във Видин, където показателят достига минус 17,9 на хиляда души. Следват Кюстендил с минус 14,8 и Габрово с минус 14,7 на хиляда.

Над 44 000 души са дошли да живеят в България

На фона на намаляващата раждаемост миграцията оказва положително влияние върху общия брой на населението. През 2025 г. от чужбина в България са се заселили 44 640 души, докато 9555 са напуснали страната. Така механичният прираст е положителен - 35 085 души.

Най-голям е делът на пристигналите от Турция - 25,1%, следвани от Украйна с 18,5% и Германия с 9,1%. Сред заселилите се има както чужди граждани, така и българи, завърнали се от чужбина.

Най-висок положителен механичен прираст е регистриран в областите Кърджали - 26,5 на хиляда души, Бургас - 13,1 и Варна - 12,4. На обратния полюс е Смолян, където показателят е отрицателен - минус 5,7 на хиляда души.

Въпреки положителната миграция общият брой на жителите на България продължава да намалява. Според окончателните данни на НСИ спадът през 2025 г. е 0,22% спрямо предходната година.