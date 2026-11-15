Опашки от камиони към Турция, Дунав блокира две гранични връзки

Интензивен трафик на тежкотоварни автомобили затруднява преминаването през граничния пункт „Капитан Андреево“ в посока Турция. В същото време ниското ниво на река Дунав продължава да създава проблеми по границата с Румъния, където две фериботни връзки остават извън експлоатация. Това показва актуалната информация на Главна дирекция „Гранична полиция“ за обстановката по българските граници. На останалите основни гранични преходи движението е нормално.

Най-сериозното натоварване е на изхода на „Капитан Андреево“, където е отчетен засилен поток от товарни автомобили, напускащи България към Турция. За другите пунктове по българо-турската граница в справката не се съобщава за затруднения.

По границата с Гърция преминаването се осъществява нормално. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават автомобили с тегло до 3,5 тона. За леки автомобили, автобуси и камиони са достъпни преходите „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“.

Спокойна е обстановката и по границата с Румъния, като на всички действащи преходи трафикът е нормален. Изключение остават фериботните връзки „Оряхово-Бекет“ и „Свищов-Зимнич“, чиято работа продължава да бъде преустановена заради ниските водни нива на Дунав.

Без затруднения се преминава и през граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония. От Гранична полиция не съобщават за натоварване или ограничения на движението по тези направления към момента на сутрешната справка.