Голямото пътуване натовари Капитан Андреево
Интензивен е трафикът към Турция, докато ниският Дунав продължава да създава проблеми по северната граница
Следете всички новини, анализи и коментари за Натоварване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Интензивен е трафикът към Турция, докато ниският Дунав продължава да създава проблеми по северната граница
Интензивно е движението на леки автомобили към Сърбия и Турция, на останалите пунктове няма сериозни затруднения
Гранична полиция отчита засилен трафик и в двете посоки на два от най-натоварените пунктове у нас
Очаква се рекордно натоварване, въвеждат се ограничения и реверсивно движение
Трафикът е интензивен на ГКПП „Кулата“ и „Маказа“ на вход за леки автомобили по границата
55 на сто от преподавателите с болки в кости, мускули и стави
Плевен. Жители на съседното село Бохот излизат с жива верига срещу тежкотоварните камиони. Те се заканват гражданското им неподчинение да остане безср...