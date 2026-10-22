Обрат в АПИ! Режат 505 служители

Около 420 служители на Националното тол управление се очаква да бъдат съкратени до края на февруари. Това стана ясно след среща между ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и представители на синдикатите, проведена на фона на протест с искане за сигурност и предвидимост на работните места.

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ организира протест пред сградата на АПИ на бул. „Македония“ 3 в София под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Недоволството беше предизвикано от продължителната липса на яснота около подготвяната реформа и предстоящите съкращения.

По информация, разпространявана от началото на август, първоначалните планове са предвиждали съкращаване на над 600 служители от Националното тол управление, областните пътни управления, централната администрация и Института по пътища и мостове. До срещата с ръководството на агенцията обаче синдикатите не са разполагали с конкретни мерки и официално потвърждение за обхвата на промените.

След разговорите стана ясно, че през първите четири месеца ще бъде променен устройственият правилник на АПИ, а до края на февруари ще бъдат съкратени общо 505 щатни бройки в Националното тол управление. Предвиждат се промени и в областните пътни управления.

На част от тях ще бъде дадена възможност да кандидатстват за работа в Министерството на вътрешните работи или в Агенция „Митници“, информира NOVA.

Председателят на Федерацията „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ Йоанис Партениотис определи резултатите от срещата с думите: „Добрата новина е, че има някакъв край на това безумие, защото по-добре е ужасен край, отколкото ужас без край“. По думите му на 11 ноември синдикатите и ръководството на тол управлението ще започнат работа по критериите за подбор. В процеса ще бъдат включени и представители на звената за човешки ресурси на МВР и Агенция „Митници“. Ще се обсъди и възможността за реализация на служителите в Националната агенция за приходите.

От синдикатите посочват, че предстоят допълнителни разговори с ръководствата на засегнатите институции, на които да бъдат уточнени критериите за кандидатстване за новите позиции.

Партениотис уточни, че трудовите договори на 420-те служители с АПИ ще бъдат прекратени и ще им бъдат изплатени дължимите обезщетения. Прехвърлянето им към други администрации няма да бъде автоматично, тъй като работата в тези структури е подчинена на различни законови изисквания. Желаещите ще трябва да покрият критериите за подбор и да преминат през съответната процедура за назначаване.

От АПИ увериха, че промените няма да доведат до по-ниска събираемост на пътните такси или до влошаване на контрола. Според Олег Асенов дигиталните инструменти ще оптимизират проверките, а функциите на Националното тол управление постепенно ще бъдат прехвърлени към единен контролен орган.

Предвижда се да бъде създадена нова изпълнителна агенция към Министерството на транспорта, която да поеме събирането на пътните такси, поддръжката и администрирането на електронната система, както и обработката на информация за рискови профили. Част от сегашния персонал ще премине към новата структура.

По информация, представена от синдикатите, се очаква да бъдат прекратени договорите и на около 85–87 служители в областните пътни управления. Съкращенията там ще засегнат предимно административния персонал, а не инженерно-техническите специалисти.

Промяната е свързана с предвиденото централизиране на дейностите по обществените поръчки в централното управление на АПИ. Според Партениотис тези съкращения трябва да бъдат реализирани до края на годината, тъй като за засегнатите позиции не са предвидени средства в бюджета за 2027 г. За разлика от тях работните места на служителите в Националното тол управление ще бъдат гарантирани през следващите четири месеца, посочи синдикалният представител.

По-рано днес Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ проведе протест под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“ пред сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ на бул. „Македония“ 3 в София. Поводът беше, че синдикатът не е получил отговори на изпратените писмени въпроси относно планираните промени. Липсата на информация за окончателния брой на засегнатите служители и разпределението на съкращенията по звена е създала продължителна несигурност сред работещите, довела до днешния протест.