Отвориха магистрала „Тракия“, но нова опасност дебне шофьорите

Автомагистрала „Тракия“ вече е разчистена и отворена за движение след безпрецедентните верижни катастрофи край Зимница, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. Това съобщи БНТ тази сутрин. За шофьорите обаче остава сериозна опасност - в района отново има гъста мъгла и силно намалена видимост. Пътуващите трябва да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да спазват достатъчно голяма дистанция.

Десетки влекачи разчистваха мястото на трагедията

Разчистването на магистралата започна още вчера около 17:30 часа, след като разследващите приключиха част от първоначалните огледи. На място бяха изпратени десетки специализирани влекачи и автовози, които изтегляха катастрофиралите автомобили, камиони и автобуси. Работата продължи до късно през нощта, като се наложи и обработка на пътната настилка заради разлети масла и горива.

Според информацията на МВР в двата тежки сблъсъка са участвали общо 86 превозни средства - 63 в едната посока и 23 в другата. Разследването е възложено на Националната следствена служба, като на място работят следователи и криминалисти. Продължават разпитите на свидетели, а днес се очаква да бъде извършен и повторен оглед на местопроизшествието.

Как мъглата превърна магистралата в капан

Един от основните въпроси пред разследващите е точната последователност на сблъсъците. Според водещата версия гъстата мъгла е довела до внезапно намаляване на видимостта от около 60-70 метра до едва 10 метра. Предстои да бъде установено с каква скорост са се движили автомобилите и дали водачите са спазвали необходимата дистанция.

Разследващите ще анализират записите от камерите на пътното управление и ще изготвят автотехническа експертиза, която трябва да изясни механизма на катастрофите. Особено внимание ще бъде отделено на първоначалните сблъсъци, след които десетки превозни средства са попаднали във верижните удари.

Вчера на мястото на трагедията пристигнаха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев. Те поставиха въпроса за необходимите промени в системата за пътна безопасност и за по-добрата координация между институциите.

Радев съобщи, че се работи по създаването на единен информационен център за бърз обмен на данни между отговорните служби. Демерджиев открои друг сериозен проблем - камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ не са свързани със системата на МВР, което затруднява своевременния обмен на информация за опасностите по пътищата.