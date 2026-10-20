Зимният сезон в Пампорово пред изпитание. Взеха важно решение

Важна промяна очаква всички, които ще пътуват между Смолян и Пампорово през предстоящия зимен сезон. Аварийният път, който замества прекъснатата от огромното свлачище основна пътна връзка, ще стане еднопосочен, като посоката на движение ще се сменя в определени часове. Новият режим трябва да влезе в сила от 1 декември, но при влошаване на времето може да бъде въведен и по-рано. Решението беше обявено от кмета на Смолян Николай Мелемов след среща с представители на институциите и туристическия бизнес, съобщи БНТ.

От Смолян към Пампорово само до 13 часа

Новата организация на движението предвижда два часови периода, през които автомобилите ще могат да преминават само в определена посока. „От 06.00 до 13.00 часа движението ще бъде в посока Смолян-Пампорово“, обяви кметът Николай Мелемов.

След 13 часа движението ще се обръща и до 6 часа на следващата сутрин автомобилите ще могат да пътуват единствено от Пампорово към Смолян.

Причината е състоянието на аварийния маршрут. Той е дълъг около километър и половина, сравнително тесен е и част от него все още няма асфалт.

Според кмета през лятото автомобилите могат да се разминават, макар и трудно, но зимните условия ще направят подобно движение невъзможно и опасно.

Хотелиерите настояват за спешен ремонт

Представителите на туристическия бизнес поискаха аварийният маршрут да бъде изцяло асфалтиран преди началото на активния зимен сезон.

Те се опасяват, че неасфалтираните участъци ще затруднят снегопочистването и ще създадат допълнителни проблеми за работещите в курорта и неговите посетители.

„Не получихме твърд отговор дали пътят ще бъде асфалтиран“, заяви изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов.

Той изрази неудовлетворение от липсата на конкретно решение, като подчерта, че нормалният достъп до комплекса е от решаващо значение за бизнеса.

По думите му туристическите обекти в момента са затворени и дружествата са в изключително тежко финансово положение.

300 000 евро са нужни за асфалтиране

По време на срещата е станало ясно, че цялостното асфалтиране на аварийния път ще струва приблизително 300 000 евро.

Община Смолян обаче не разполага със средства за извършването на ремонта.

Кметът Николай Мелемов обясни, че местната администрация няма възможност предварително да заделя достатъчен финансов ресурс за аварии и бедствия от подобен мащаб.

Още преди три месеца общината е поискала от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане възстановяване на 207 000 евро за вече извършени аварийни дейности. Средствата все още не са получени.

Снегорин ще дежури постоянно край проблемния участък

Засега общината ще се опита да подобри най-тежкия участък от аварийния маршрут, който е с дължина около 20-30 метра. За цялостно асфалтиране преди зимата обаче все още няма осигурено финансиране.

Предвижда се през зимния сезон на място да бъде разположена дежурна снегопочистваща машина, която да поддържа пътя проходим при снеговалежи.

Голямото свлачище продължава да прекъсва най-пряката пътна връзка между Смолян и Пампорово. Затова аварийният маршрут остава важен както за туристите, така и за служителите на хотелите и останалите обекти в курорта.