Кошмарът на „Хемус“ продължава. Властите с извънредна мярка

Истински транспортен кошмар продължава да изнервя шофьорите на автомагистрала „Хемус“, където ремонтът на тунел „Топли дол“ предизвиква километрични задръствания. Пътуването в участък от едва 20 километра отнема с около час повече, а недоволството вече прераства в готовност за протести. Заради тежката ситуация пътните власти подготвят ограничения за движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни от седмицата. Междувременно стана ясно, че ремонтът на съоръжението е изпълнен едва наполовина, съобщи бТВ.

Спират тировете в три ключови периода

За да бъде облекчен трафикът, се предвижда тежкотоварните автомобили да бъдат ограничавани в определени дни и направления.

Всеки петък ограничението ще бъде в посока Ботевград, когато традиционно много автомобили напускат столицата. В неделя и в понеделник сутринта мярката ще действа в обратното направление - към София.

Целта е да се намали натоварването в часовете, когато хиляди автомобили се насочват към столицата или излизат от нея.

Все още не са уточнени конкретните часове на ограниченията, нито кога точно ще започне прилагането им.

Един час закъснение, нерви и закани за протест

В района на тунел „Топли дол“ ситуацията остава изключително напрегната. Шофьори разказват, че проблемите продължават вече около седмица и преминаването през участъка се превръща в изпитание за нервите.

Вчера по обяд колоната от автомобили надхвърли 10 километра, а движението се осъществяваше с изключително ниска скорост.

„Тези 10 дни за трети път минавам оттук. Ужасен - ужасен“, разказа пред bTV един от потърпевшите водачи.

Раздразнението се засилва от липсата на удобен обходен маршрут. Хората настояват за по-добра организация на движението и за работа на смени, която да ускори ремонта.

Част от шофьорите вече обсъждат организирането на протест, ако ситуацията не се подобри.

Защо няма откъде да се заобиколи

Една от големите причини за транспортния хаос е състоянието на алтернативните пътища.

Проходът Витиня е затворен за ремонт заради опасност от активиране на свлачище в района на голяма анкерна стена.

Другата възможност е проходът Арабаконак, но неговото състояние също поражда сериозни притеснения. По информация на bTV основен ремонт там не е извършван от десетилетия.

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов предлага пътят през Арабаконак да бъде прехвърлен от общината на държавата, за да бъде ремонтиран и използван като обходен маршрут.

Според него необходимите дейности биха могли да се извършат в рамките на две-три седмици. Предложението обаче тепърва трябва да бъде обсъдено с отговорните институции.

Обещаха да отворят тунела за празниците

Директорът на Областното пътно управление инж. Румен Сачански обясни в предаването „Тази сутрин“, че „Топли дол“ е единственият тунел по „Хемус“, който все още не е приведен в съответствие с европейските норми и стандарти.

По думите му ремонтът на дясната тръба е извършен преди три години, а работата по лявата е започнала през ноември 2023 г.

В момента са изпълнени приблизително половината от необходимите дейности.

„Шест месеца е максималният срок за ремонта на тунела“, заяви инж. Сачански.

Той увери, че преди коледните и новогодишните празници съоръжението ще бъде отворено за движение.

Дотогава трябва да бъдат завършени работите по отводняването и да бъде положен изравнителният асфалтов пласт.

Ремонтът обаче няма да приключи по Коледа

Отварянето на тунела за празниците няма да означава окончателен край на строителните дейности.

Според директора на Областното пътно управление останалата част от ремонта ще продължи след Нова година.

Така шофьорите ще получат временно облекчение през празничния период, но ремонтните работи ще трябва да бъдат довършени през 2027 г.