Рожден ден днес има единственият алпинист в света, обходил трите ръба на Еверест

Рожден ден днес празнува един от най-изтъкнатите и уважавани български алпинисти, чието име е записано със златни букви в историята на родния спорт, Николай Петков. Роден през 1958 г., той е единственият алпинист в света, обходил трите ръба на Еверест и изкачвал върха по два различни маршрута.

Неговият най-голям триумф идва през пролетта на 1984 г. по време на легендарната българска експедиция до Еверест (8848 м). На 9 май той осъществява траверса на първенеца на планетата по западния ръб („Жестокия път“) заедно с Кирил Досков, като двамата извършват и успешно спасяване на Иван Вълчев. Вторият му успех на Еверест е през 2004 г. по Класическия маршрут от север.

Богатата му кариера включва още редица впечатляващи изкачвания на осемхилядници и технични стени, сред които Дхаулагири (1995 г.) и редица премиерни маршрути в Алпите, Кавказ, Памир и Патагония. Освен действащ катерач, той е дългогодишен инструктор, съдия, автор на книги и авторитетен глас в алпинистките среди. Николай Петков остава символ на отдаденост, изключителна физическа подготовка и хладнокръвие в най-екстремните условия на Земята.

Днес празнуват още:

Евтим Костадинов, юрист

Елизабет Колева, треньор по художествена гимнастика

Кирил Десподов, футболист

Д-р Александра Тилева, началник отделение по образна диагностика в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера