Мощно „Мазерати“ се разпадна при жесток удар край Делфинариума във Варна

Луксозен спортен автомобил „Мазерати“ MC20 се разцепи на две при тежка катастрофа във Варна през нощта срещу неделя. Ударът е станал на булевард „Княз Борис I“, в участъка между Делфинариума и Зоопарка, като части от мощната машина са изхвърчали в намиращия се наблизо пешеходен подлез.

Снимки от мястото показват разпръснати автомобилни отломки, а очевидци разказват за изключително силен сблъсък. Информацията се появи първоначално във фейсбук групата „Виждам те КАТ Варна“ и беше разпространена от местните медии.

Един от свидетелите твърди, че малко преди произшествието е видял спортния автомобил да се движи с огромна скорост към Златни пясъци. „Около 23:10 се разминахме, караше в другата лента посока Златни пясъци, мина на 100% с над 150 км/ч“, разказва той в социалните мрежи. Според предположението му автомобилът впоследствие е сменил посоката си, тъй като самата катастрофа е станала в платното към центъра на Варна. Тези твърдения засега не са потвърдени от полицията.

Други очевидци посочват, че при произшествието не е имало сблъсък с втори автомобил. Според публикации на местните сайтове „Петел“ и „Варна24“ част от спортната машина е попаднала в подлеза, а районът е бил временно затворен за движение. Появиха се и видеокадри, на които се виждат пламъци след тежкия удар. Няма официално потвърдена информация за пострадали или загинали.

Особен интерес предизвиква и самият автомобил. „Мазерати“ MC20 е един от най-мощните модели на италианския производител, оборудван с трилитров V6 двигател с два турбокомпресора, развиващ 630 конски сили. Според официалните технически характеристики на компанията суперколата ускорява от 0 до 100 км/ч за по-малко от 2,9 секунди, а максималната й скорост надхвърля 325 км/ч.

Моделът е създаден с олекотена конструкция и карбонов монокок, характерни за високопроизводителните спортни автомобили. Неговите технически възможности обаче не доказват с каква скорост се е движила колата в момента на произшествието.

Очаква се разследването да установи какво е довело до тежкия удар, при който автомобилът е бил практически унищожен. Към момента полицията във Варна не е публикувала официална информация за причините, състоянието на водача и точните обстоятелства около катастрофата.