Драматична нощ за оцелял на „Тракия“. Лекарите овладяха усложнение

Драматична нощ преживя един от най-тежко пострадалите при верижните катастрофи на магистрала „Тракия“. Румънският гражданин, настанен в болница „Сърце и мозък“ в Бургас, е получил усложнение, което е наложило спешна намеса на реанимационните екипи. Лекарите са успели да овладеят влошаването, но пациентът остава в критично състояние и на апаратно дишане. Междувременно останалите петима пострадали, които се лекуват в болницата, се възстановяват добре, като някои от тях могат да бъдат изписани още утре.

Лекарите овладяха опасно усложнение

През нощта при румънския гражданин е настъпило влошаване на белодробния статус, съобщиха от лечебното заведение пред БТА. Подобни усложнения са сред очакваните при тежки гръдни травми, каквито пациентът е получил по време на катастрофата. Благодарение на своевременните действия на дежурните реанимационни екипи състоянието му е стабилизирано, а белодробните показатели отново са поставени под контрол.

Въпреки положителния резултат от лекарската намеса опасността за живота на мъжа не е преминала. Той продължава да бъде на апаратна вентилация и под непрекъснато наблюдение в реанимацията. Медиците определят състоянието му като стабилно, но критично.

Пострадалият лекар се възстановява след операциите

По-добри са новините за другия пациент в реанимацията - 37-годишен лекар инфекционист от детската болница „Света Анастасия“ в Бургас. Той претърпя три операции на крайниците след тежкия инцидент, в които участва проф. Асен Балтов. В момента състоянието му е спокойно и стабилно, а следоперативното възстановяване протича без усложнения.

Днес предстоят контролни образни изследвания, след които лекарите ще преценят дали пациентът може да бъде изведен от реанимацията. Ако резултатите са добри, той ще продължи лечението си в отделението по ортопедия.

Останалите четирима пострадали, настанени в „Сърце и мозък“, също са в стабилно състояние. Двама се лекуват в отделението по гръдна хирургия, а други двама - в ортопедията. При благоприятни резултати от контролните прегледи първите пациенти могат да бъдат изписани още в петък, 13 ноември.

Двете тежки верижни катастрофи станаха във вторник сутринта край пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“. В условията на гъста мъгла се сблъскаха десетки автомобили, включително тежкотоварни камиони. Загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Шестима от пострадалите бяха транспортирани за лечение в бургаската болница „Сърце и мозък“.