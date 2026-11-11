Силни думи на патриарх Даниил в деня на скръбта. Какъв урок ни оставя трагедията

Силно духовно послание към всички българи отправи патриарх Даниил в Деня на национален траур за 11-те жертви на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Той призова трагедията да ни накара да осъзнаем колко ценен е човешкият живот и колко голяма отговорност носим не само за себе си, но и за хората около нас. Българският патриарх изрази съпричастност към семействата на загиналите и пострадалите, като подчерта, че повече внимание и грижа един към друг могат да предотвратят подобни нещастия. Духовният водач напомни, че животът е дар от Бога, който трябва да ценим не само когато ни сполети беда.

„Човешкият живот е дар от Бога“

„Често се получава, чак когато се случат такива неща, да се замисляме. Това трябва да ни говори, че човешкият живот е дар от Бога. И този дар трябва да го ценим и да се сещаме за това не само при такива тежки случаи“, заяви патриарх Даниил.

Той призова вярващите да живеят с покаяние, да търсят по-често духовна подкрепа и да проявяват повече разбиране и отговорност към останалите. Според патриарха тежките изпитания напомнят за необходимостта човек да се замисля за собствените си постъпки и за последствията, които те могат да имат върху живота на другите.

„Затова тези моменти ни напомнят това, че животът ни е даден от Бога и Той ни е дал определена цел да се стремим към нея, да живеем в разбирателност, да ценим живота на другите, защото ако внимаваме малко повече, може би щеше да се избегне тази ужасна катастрофа“, подчерта Даниил.

Молитва за загиналите и пострадалите

Посланието на патриарха прозвуча на 11 ноември, когато Българската православна църква почита свети великомъченик Мина. Даниил припомни, че светецът е сред особено почитаните в България заради чудотворната му помощ и закрилата, която вярващите търсят от него в най-трудните моменти от живота си.

Още в навечерието на Деня на национален траур Светият синод на Българската православна църква изрази дълбока скръб за жертвите на катастрофите. Духовниците призоваха всички участници в движението да бъдат благоразумни, внимателни, търпеливи и отговорни, като помнят, че всяко действие на пътя може да засегне човешки живот.

На празника на свети Мина в Сливен е предвидена и заупокойна молитва за загиналите, както и молитва за оздравяването на ранените. Богослужението ще бъде отслужено от Сливенския митрополит Арсений в едноименния храм.

„Бог да ни пази, да ни е честит, благословен празник, Божията благословия да бъде върху всички нас“, пожела патриарх Даниил.