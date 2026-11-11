Нова следа за кървавия ад на „Тракия“. Полицията проверява действията на шофьор

Шофьор на камион е задържан и разпитан във връзка с тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души. Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров, цитиран от БНТ. По първоначални данни автомобилите са попаднали внезапно в изключително гъста мъгла, която рязко е ограничила видимостта. Разследващите проверяват действията на водача на тежкотоварния автомобил, а Националната следствена служба ще назначи допълнителни експертизи, за да установи точната последователност на сблъсъците.

Шофьорът е задържан, предстоят експертизи

„По първоначални данни, след 70-80 м видимостта е била намалена заради мъглата. Автомобилите са падали в пелерина. Този камион вероятно е карал много бавно или е навлизал от страничната лента, но за тези обстоятелства ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба. Шофьорът е разпитан и задържан. Днес също ще бъдат проведени разпити“, заяви старши комисар Добрин Димитров.

Директорът на ОДМВР-Ямбол посочи, че тепърва трябва да бъдат изяснени конкретните обстоятелства около движението на тежкотоварния автомобил. Сред основните въпроси са неговата скорост и начинът, по който е навлязъл в участъка, където са станали сблъсъците. Разследването продължава с разпити на свидетели и назначаване на експертизи.

Полицаите разкачали мантинели, за да пропуснат линейките

Старши комисар Димитров разказа и как е започнала спасителната операция непосредствено след получаването на първия сигнал. По думите му полицейските екипи са били изпратени незабавно към мястото на произшествието, но при пристигането си са установили, че мащабите на катастрофата са изключително сериозни.

„Информацията, която получихме, беше малко след 7:00 ч. Всички екипи, с които разполагахме, бяха изпратени на място. Отзоваха се много бързо, но се оказа, че мащабите на катастрофата са много сериозни. По най-бързия начин успяхме да огледаме всички автомобили. Започнахме да извеждаме хората, които се нуждаеха от спешна помощ“, обясни директорът на полицията в Ямбол.

Той подчерта, че първата задача е била да бъдат открити и изведени ранените, а след това да се осигури свободен достъп за медицинските екипи. „Тези, които имаха възможност да се придвижват сами, бяха отведени встрани от мястото на катастрофата. Създадохме организация, като отцепихме част от мантинелите от двете страни“, разказа Димитров.

„Всички автомобили, които не бяха потърпевши, трябваше да бъдат изведени, за да имат линейките достъп до пострадалите. По най-бързия начин беше създадена организация, за да не се допуснат нови ПТП-та, след което изведохме всички пострадали до линейките“, заяви старши комисар Добрин Димитров.