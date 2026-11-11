Важни разкрития за спешната помощ при трагедията на „Тракия“

Само 10 минути след подаването на сигнала на телефон 112 първите линейки са пристигнали на мястото на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков (на кадъра горе) пред БНТ, като разкри подробности за мащабната спасителна операция след трагедията с 11 загинали и десетки ранени.

По думите му всички пострадали са били евакуирани и приети в болници в рамките на час-час и половина. Магистралата вече е отворена в двете посоки, но тази сутрин в района отново има гъста мъгла.

Три области се включили в спасителната операция

„Действията, които бяха предприети, се осъществиха в добра координация и при спазване на спешен порядък. Автомобилите на Спешна помощ, които бяха ангажирани още от момента на подаване на сигнала на телефон 112, пристигнаха в рамките на 10 минути. Полицейските служители също бяха на място в рамките на няколко минути“, заяви Георги Чалъков.

Той подчерта, че полицаите веднага са започнали да помагат на пострадалите и да организират движението, за да осигурят достъп на линейките до катастрофиралите автомобили. Заради огромния мащаб на произшествията са били мобилизирани допълнителни медицински и спасителни екипи от съседните области.

„Те започнаха да оказват помощ на пострадалите хора и организираха движението, така че линейките да могат да достигнат до тях. Привлякохме сили и средства от три области - Сливен, Ямбол и Бургас. Всички колеги реагираха достатъчно бързо. В рамките на час - час и половина всички пострадали бяха евакуирани и приети в болнични заведения на територията на трите области“, обясни областният управител.

Магистралата е отворена, но мъглата остава

Чалъков съобщи, че движението по автомагистрала „Тракия“ вече е напълно възстановено. Първо е било разчистено платното в посока София, а около два часа по-късно е отворено и платното към Бургас. Разчистването и организацията на движението са продължили до ранните часове на днешния ден.

„Снощи в 1:00-1:30 ч. беше отворено платното за движение в посока София. Два часа след това беше отворено платното за движение в посока Бургас. АМ „Тракия“ е отворена и в двете си платна, а движението се осъществява без проблеми. Организацията снощи беше добра и всичко мина както трябва“, посочи той.

Областният управител отправи специално предупреждение към всички шофьори, които преминават през района на тежките катастрофи. „Отново има мъгла. Нека шофьорите съобразяват скоростта си с усложнените метеорологични условия. Започва сезонът на мъглите и призовавам шофьорите да се съобразяват с метеорологичната обстановка“, заяви Чалъков.

Все още не е ясно дали участъкът ще бъде затварян повторно за допълнителен оглед на разследващите. По отношение на бъдещото обезопасяване на магистралата областният управител обясни, че се поддържа постоянна връзка с Агенция „Пътна инфраструктура“. „Предложенията за обезопасяване на АМ „Тракия“ ще дойдат от тях. Те ще бъдат изпълнени, а ние ще им съдействаме с каквото можем“, подчерта Георги Чалъков.