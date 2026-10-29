Студенти се събудили в огнения ад край Масларево

Повечето от студентите в автобуса, който се запали след катастрофата с два тира край великотърновското село Масларево, са спели в момента на сблъсъка. Всичките 36 пътници са успели да се измъкнат от горящото превозно средство, като някои са напуснали автобуса през разбити прозорци.

При трагедията загинаха двамата шофьори на тежкотоварните камиони, а четирима от пътувалите в автобуса са преминали през спешен център заради леки наранявания. Прокуратурата разследва дали несъобразена скорост, мокра настилка или технически проблем са довели до тежкия инцидент.

Повечето студенти спели по време на удара

Трагедията се разигра вчера около 2:30 часа на главния път Русе-София, между селата Масларево и Страхилово. Първоначално челно се сблъскали два тежкотоварни камиона - единият с българска, а другият с унгарска регистрация. След силния удар и двата тира избухнали в пламъци, а водачите им загинали на място.

Малко след катастрофата към мястото приближил автобус с българска регистрация, пътуващ по маршрута Букурещ - Солун. В него се намирали 36 студенти по програма „Еразъм“, от които 32-ма чуждестранни граждани. Превозното средство било управлявано от двама български шофьори.

Водачът забелязал катастрофиралите камиони и направил опит да спре, но не успял да избегне удара. Автобусът се блъснал в едно от горящите превозни средства и също се запалил. По това време повечето пътници спели, установили разследващите след разпитите. „Всички спахме и изведнъж чух как майка ми казва: О не, ще се ударим в камиона!“, разказа една от пътничките, Изабела.

Счупили прозорците, за да избягат

В първите секунди след сблъсъка в автобуса настъпила паника. Част от студентите успели да разбият прозорците и да се измъкнат навън, докато пламъците обхващали превозното средство. Други пътници помагали на излизащите да се отдалечат от горящия автобус.

„Всичко се случи много бързо“, разказа пътничката Михаела Филева. По думите й хората реагирали бързо и си помагали при напускането на превозното средство. „Разбихме прозореца, започнаха да изскачат хора“, сподели Никола, един от оцелелите.

Според разследващите ключова роля за спасяването на студентите е изиграл шофьорът на автобуса. Той успял да намали скоростта преди удара, след което участвал активно в евакуацията, включително в разбиването на прозорците.

Окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов посочи, че водачът е направил всичко възможно да спре. Според него действията на шофьора са допринесли за това сред пътниците да няма тежко пострадали.

Разследват мокрия път и скоростта на камионите

Говорителят на Окръжната прокуратура във Велико Търново Илиян Благоев съобщи, че разследването е в активна фаза. Една от основните задачи е да се установи защо единият камион е навлязъл в лентата за насрещно движение.

Разследващите проверяват движението с несъобразена скорост и състоянието на мократа пътна настилка. Предстои да се установи с каква скорост са се движили двата тира непосредствено преди сблъсъка и дали някой от водачите е предприел маневра, която е довела до катастрофата.

„Не бих се ангажирал с някоя от тях, тъй като следва да се изследват всички хипотези и причини“, заяви Благоев пред бТВ по повод проверяваните версии.

Разследването е затруднено от състоянието на превозните средства, които са изгорели почти напълно. Прокуратурата ще назначи автотехнически и пожаротехнически експертизи, а за установяване на скоростта ще бъдат използвани и данни от GPS системите.

Предстои да бъде поискана допълнителна информация от унгарските власти за камиона с чуждестранна регистрация. Това ще стане чрез европейска заповед за разследване по реда на международното правно сътрудничество.

Проверяват и техническото състояние

Сред обстоятелствата, които ще бъдат изяснявани, е техническото състояние на тежкотоварните автомобили. Вчера се появи информация, че българският камион може да е бил с изтекъл годишен технически преглед, но прокуратурата не потвърди това.

По-късно Министерството на транспорта заяви пред Нова телевизия, че българският камион е преминал технически преглед. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е предприета проверка на транспортната фирма.

Разследващите ще установяват дали състоянието на превозните средства е имало отношение към катастрофата. Проверява се и поведението на шофьора на автобуса непосредствено преди удара. Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата автобусни водачи са отрицателни.

Оцелелите продължили пътуването си

След евакуацията студентите били отведени в Полски Тръмбеш, където местната власт организирала временното им настаняване. Общината осигурила помещения, храна, вода и топлина, докато полицията и прокуратурата извършват необходимите следствени действия.

Кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов съобщи, че е създаден временен кризисен център за пострадалите от инцидента. Част от пътниците били прегледани от медицински екипи заради леки наранявания, получени вероятно при аварийното напускане на автобуса.

След приключване на първоначалните разпити и медицински прегледи студентите продължили пътуването си. Според прокуратурата са разпитани и свидетели на катастрофата, като предстои съпоставяне на показанията им с техническите данни и резултатите от експертизите.