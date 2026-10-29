Цял нелегален завод за цигари разкриха в Карнобат

Високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари с 12 тона тютюн беше разкрита при мащабна полицейска операция в Карнобат. В акцията са участвали служители на ГДБОП, Главна дирекция „Гранична полиция“ и ДАНС, а разследването се провежда под надзора на Районната прокуратура в Бургас. Задържан е 58-годишен местен жител, като се издирват и други лица, свързани с незаконното производство. Според първоначалните данни фабриката е произвеждала цигари от известни търговски марки, предназначени както за българския, така и за чуждестранни пазари, съобщи БНТ.

Три халета, оборудвани за производство на цигари

Нелегалното предприятие е разкрито вчера около 18 часа след продължила близо месец съвместна операция на службите. Първоначалната информация за дейността му е постъпила в началото на октомври, след което са предприети действия за установяване на точното местоположение.

При претърсването разследващите открили производствено оборудване, разположено в три халета, както и значителни количества суровини и материали за производство на тютюневи изделия.

На място са намерени около 12 тона тютюн, пет мастербокса с готови цигари и заготовки за изделия от различни известни марки. Предстои да бъде установено какъв е бил капацитетът на предприятието и колко продукция е произведена от началото на дейността му.

Задържаният може да получи до 6 години затвор

От Районната прокуратура в Бургас съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Задържаният е на 58 години и е жител на Карнобат. За разследваното престъпление законът предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода и глоба между 20 000 и 100 000 евро.

Прокурор Мария Маркова обясни, че се извършват активни процесуално-следствени действия за установяване на други лица, които може да са участвали в незаконното производство.

Разследващите проверяват организацията на дейността, доставките на суровини и каналите за реализация на готовите цигари. Все още се изяснява и откога е функционирала фабриката.

„Активно работим по установяване и задържане на останалите лица“, заяви комисар Колев от ГДБОП.

Цигарите вероятно били предназначени и за Западна Европа

Според разследващите предприятието е разполагало с цялостна производствена технология. В халетата са открити съоръжения за подготовка и обработка на тютюна, машини за производство на цигари и различни опаковъчни материали.

Представителите на „Гранична полиция“ посочиха, че събраната до момента информация насочва към производство на имитации на известни марки. Разследва се и възможността част от продукцията да е била предназначена за износ.

„Най-вероятно тези изделия са предназначени за Западна и Централна Европа“, заяви старши комисар Лъчезар Момчев, цитиран от Флагман.

Той обясни, че „Гранична полиция“ работи не само срещу незаконната миграция, но и срещу контрабандата. Именно съвместните действия с ГДБОП и ДАНС са позволили да бъде установено предприятието и да се прекрати дейността му.

Предотвратени са значителни загуби от акцизи

Един от важните резултати от операцията е предотвратяването на потенциални загуби за държавния бюджет от неплатени акцизи. При законното производство и продажба на цигари се дължат акцизни плащания, които при нелегалната дейност се избягват.

Разследващите ще определят какви количества тютюневи изделия са произведени и какъв би бил размерът на дължимите акцизи. Предстои да бъдат назначени необходимите експертизи на иззетото оборудване, материалите и готовата продукция.

Според прокуратурата по делото продължават действията за установяване на всички участници в организирането и функционирането на фабриката. Разследването трябва да изясни и начина, по който произведените цигари са били разпространявани в България и извън страната.