Тайник под леглото издаде 162 700 евро на границата с Турция

Истинско малко състояние, скрито в кабината на товарен автомобил, откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“. При проверка на камион, превозващ плодове от Нидерландия за Грузия, те се натъкнали на 162 700 евро в брой, за които не била подадена необходимата декларация. Парите били грижливо опаковани и укрити във фабрични кухини под хладилника и леглото на шофьора. Необичайният товар бил разкрит благодарение на рентгенова проверка, съобщиха от Агенция „Митници“.

Подозрителни сенки на рентгена издали парите

Случаят е от 13 октомври, когато около 20:30 часа на митническия пункт пристигнал товарен автомобил с турска регистрация. Зад волана бил турски гражданин, който представил документи за превоз на плодове от Нидерландия през България към Грузия.

На пръв поглед става дума за обичаен международен превоз. След анализ на риска обаче митничарите решили да подложат камиона на щателна проверка.

При сканирането с рентгенова апаратура вниманието им привлекли участъци с необичайна плътност в шофьорската кабина. Последвал физически оглед, при който служителите открили добре прикритите пачки.

Банкнотите били разпределени в полиетиленови пликове и поставени в кухини под хладилника и леглото, използвано от водача за почивка по време на дългите курсове.

След преброяването станало ясно, че общата сума достига 162 700 евро.

Прокуратурата започна разследване

Недекларираните пари са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство.

Разследването се води от митнически инспектор под надзора на Районната прокуратура в Хасково, Териториално отделение - Свиленград.

Предстои да бъдат изяснени произходът и предназначението на значителната сума, както и обстоятелствата около укриването й в товарния автомобил.