Голям удар на митниците. Над 1600 литра ракия с неясен произход

Над 1600 литра ракия без доказан произход и качество задържаха митнически служители при засилени проверки в районите на Варна и Шумен. Алкохолът бил без български бандерол и необходимите акцизни документи, а част от него се предлагала в ресторант като „домашна ракия“, съобщиха от Агенция „Митници“.

При друг случай частно лице продало наливна ракия без бандерол на проверяващите, които открили в имотите му още големи количества алкохол и съоръжения за изваряване. Общото количество на задържаната ракия достига 1606 литра.

Ракия в туби зад бара на ресторант

Митническите мобилни екипи на Централното митническо управление извършили четири проверки между 14 и 17 октомври. Инспектирани били данъчни складове, туристически обекти и частни имоти, като при две от проверките са установени сериозни нарушения.

В единия случай митничарите открили 431 литра ракия, обозначена като „кайсиева“, „гроздова“ и „сливова“. Алкохолът бил разпределен в пластмасови туби от вода, съхранявани зад бара на ресторант, в други помещения на туристическия комплекс и в негов склад.

Проверката установила, че в менюто на заведението се предлага наливен алкохол под наименованието „домашна ракия“. За намерените количества обаче липсвали необходимите документи, удостоверяващи произхода и качеството им. Предстои съставяне на акт за нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Продадоха ракия на самите проверяващи

Още по-голямо количество било установено при проверка на два частни имота. Там митническите служители открили 1175 литра алкохол, собственост на физическо лице.

Още в началото на проверката човекът продал наливна ракия без български бандерол на екип от Централното митническо управление и Главна дирекция „Фискален контрол“ на Националната агенция за приходите.

При последвалите действия били открити съоръжения за изваряване на ракия, които не работели в момента на проверката, както и множество празни пластмасови туби.

Инспекторите установили и че обектът работи без фискално устройство. За нарушението вече е съставен и връчен акт, а производството по случая продължава.

Всяка пета проверка открива съмнителен алкохол

От Агенция „Митници“ посочват, че подобни нарушения далеч не са изолирани. От началото на годината са извършени над 1000 проверки, свързани с алкохол и алкохолни продукти, което представлява около една трета от всички проверки по акцизното законодателство.

Данните показват, че при приблизително 20% от проверките е установяван алкохол с неясен произход.