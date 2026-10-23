Антимафиоти удариха бизнес за милиони. Парфюми и дрехи заливат България

ГДБОП разби организирана престъпна група, която според разследващите е натрупала над 1 милион евро от незаконна търговия с парфюми и дрехи, внасяни контрабандно от Турция. При специализирана операция са задържани четирима мъже, а трима от тях вече са привлечени към наказателна отговорност.

Антимафиотите са иззели близо 5000 артикула, представяни за изделия на известни световни марки, както и значителна сума пари.

Над 1 милион евро за две години

Специализираната полицейска операция е проведена на 20 октомври, когато антимафиотите са претърсили шест адреса, свързани с дейността на групата.

При обиските са открити 223 кашона с парфюми, 110 чувала с имитации на маркови дрехи и над 10 000 евро в брой. Общото количество на установените стоки е близо 5000 броя.

Според данните на ГДБОП престъпната дейност е продължила приблизително две години, като за този период групата е реализирала приходи за над 1 милион евро.

Продавали ментетата като оригинални

Разследването е установило, че парфюмите и дрехите са били внасяни нелегално от Турция, след което са предлагани на българския пазар.

Продажбите се извършвали чрез собствен интернет сайт, а доставките до клиентите били организирани посредством куриерска фирма.

В онлайн магазина били публикувани снимки на оригинални продукти от известни марки, но артикулите се предлагали на значително по-ниски цени. Според разследващите по този начин купувачите били въвеждани в заблуждение, докато организаторите на схемата избягвали плащането на дължимите данъци.

Четирима задържани, трима обвинени

Арестуваните са мъже на възраст между 32 и 49 години. По информация на ГДБОП никой от тях няма предишни криминални прояви.

Разследващите са установили разпределението на задачите в предполагаемата престъпна организация. Отделни участници отговаряли за вноса от Турция, обработката на клиентските поръчки, транспортирането на пратките до куриерската фирма и поддръжката на интернет платформата.

Трима от задържаните вече са обвинени, а по случая е образувано досъдебно производство. Работата по документиране на незаконната търговия продължава.