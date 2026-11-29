Силното морско вълнение нанесе щети по крайбрежната алея на северното пристанище в Стария Несебър. Вълните са изтръгнали част от павираната настилка и са разхвърляли каменни блокове по пешеходната зона, предаде БТА.

Паветата са разпръснати по протежението на крайбрежния участък, както и в част от общинския паркинг до пристанището. Преминаването по засегнатите места е затруднено.

Бурното море създава опасност за хората, които се приближават до брега. Силните вълни достигат до крайбрежните съоръжения и нанасят щети по инфраструктурата в района.

Сериозното морско вълнение е част от усложнената метеорологична обстановка в страната на 29 ноември. За Южното Черноморие е обявен червен код за опасно време, като морското вълнение достига 6 бала.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология по Черноморието времето е облачно, а по южното крайбрежие на места вали дъжд, примесен със сняг. Вятърът е силен от север-североизток, а температурите са между 1 и 4 градуса.

Опасното време обхваща и останалата част от страната. На 29 ноември в 16 области е в сила оранжев код за снеговалежи, а в останалите райони – жълт. Очакват се значителни валежи от сняг, виелици и навявания, като по-интензивни са снеговалежите в Южна България, Предбалкана и планинските райони.

Заради прогнозата за силен вятър и опасно морско вълнение властите призовават хората да избягват престоя в непосредствена близост до брега и да бъдат особено внимателни при придвижване в крайбрежните зони.