Наркотрафикът стана почти невидим. Митниците разкриват новите канали
Големите товари отстъпват на микропратки, дилърите използват Телеграм и чатботове, а службите признават, че технологиите ги поставят в ролята на догон...
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Големите товари отстъпват на микропратки, дилърите използват Телеграм и чатботове, а службите признават, че технологиите ги поставят в ролята на догон...
ГДБОП вече е неутрализирала 12 организирани престъпни групи
Извършителят и жертвата са имали връзка
Лондон очаква службите на София да са по-активни и да действат за разкриване на случая
Няма да позволим отново да се инсталира с министри във властта, каза зам.-председателят на ДПС
Разкриват се до 30 на сто от обирите
Решен съм и нищо няма да ме разколебае
Ударът е на територията на Чехия
Силистра е единственият областен център, в който няма кабинет за неотложна медицинска помощ, се казва в жалбата, която протестиращите изпратиха до Нац...
Петрич. Има повдигнати обвинения на две лица, съпричастни към престъплението срещу петричкия бизнесмен Орхан Изиров. Работата на разследващите по случ...
Вашингтон. Баскетболистът Джейсън Колинс стана първият състезател в американските професионални спортове, който обяви, че е хомосексуален. "Аз съм 34...
Килирът строшил главата на жертвата и заспал до нея