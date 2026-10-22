Кристиан Николов иска свобода. Съдът решава за погубилия Милен Цветков

Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, прави решителен опит да излезе предсрочно на свобода. Софийският градски съд ще разгледа днес молбата му, като заседанието е насрочено за 10:30 часа. Шест години и половина след трагедията на столичния булевард „Черни връх“ магистратите трябва да преценят дали Николов е изпълнил законовите условия за освобождаване преди края на наказанието. Решението няма да зависи единствено от времето, прекарано зад решетките, а и от доказателствата за неговото поправяне.

Половината присъда не е достатъчна

Според Наказателния кодекс осъден, който не е извършил престъплението при опасен рецидив, може да поиска условно предсрочно освобождаване, след като е изтърпял най-малко половината от наложеното наказание. При деветгодишна присъда това означава четири години и шест месеца. Законът обаче поставя и второ задължително условие - осъденият да е дал убедителни доказателства за своето поправяне.

Кристиан Николов изтърпява наказанието си в затворническото общежитие в Казичене. Той няма дисциплинарни нарушения, а времето, зачетено при изпълнението на присъдата, надхвърля четири години и половина. Преди окончателното осъждане Николов е бил задържан под стража, а след това и под домашен арест.

Тези периоди имат значение при изчисляването на наказанието. Според член 59 от Наказателния кодекс един ден предварително задържане се зачита за един ден лишаване от свобода, докато два дни домашен арест се признават за един ден затвор. Така човек може да изпълни изискването за минимално изтърпяно наказание, без да е прекарал целия период във фактически затворнически условия.

Съдът ще проверява поведението му

Пред магистратите ще бъдат представени данни за поведението на Николов по време на изтърпяването на наказанието. Съдът трябва да разгледа становището на затворническата администрация, оценките за риска и останалите доказателства, които имат отношение към поправянето му.

Законът предвижда да се вземат предвид участието в трудови и образователни дейности, специализирани програми, общественополезни прояви и цялостното поведение на осъдения. Липсата на наказания в затвора е положително обстоятелство, но сама по себе си не задължава съда да разреши предсрочно освобождаване.

Ако магистратите уважат молбата, Николов няма да бъде оправдан и присъдата му няма да бъде отменена. Освобождаването ще бъде условно, като за неизтърпяната част от наказанието се определя изпитателен срок. При нарушение на законовите условия могат да настъпят последици, включително връщане в затвора.

Трагедията, която потресе България

На 19 април 2020 г., навръх Великден, Милен Цветков чака на червен светофар на булевард „Черни връх“ в София. Автомобилът, управляван от Кристиан Николов, връхлита колата на журналиста с близо 100 километра в час при разрешени 50 километра в час. Сблъсъкът се оказва фатален за един от най-разпознаваемите телевизионни журналисти в България.

Разследването установява, че Николов е управлявал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Случаят предизвика силен обществен отзвук, а последвалият съдебен процес премина през три инстанции. На 21 юли 2023 г. Върховният касационен съд постанови окончателното си решение.

Какво решиха върховните съдии

Особено важен момент от делото е преценката за формата на вината. Първите две съдебни инстанции разглеждат престъплението като непредпазливо, но Върховният касационен съд приема, че то е извършено при евентуален умисъл. Това означава, че според върховните съдии Николов е съзнавал опасността от поведението си и е допускал настъпването на тежките последици, без да предприеме необходимите действия за предотвратяването им.

ВКС оставя наказанието от девет години лишаване от свобода и десетгодишната забрана за управление на моторно превозно средство. В мотивите си съдът отчита както тежестта на извършеното, така и личните характеристики на подсъдимия, включително изразеното от него съжаление.