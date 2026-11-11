Драматична битка в болниците след катастрофата на „Тракия“. Нови данни за ранените

Тежка остава битката за живота на част от пострадалите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, които отнеха живота на 11 души. Четирима ранени са в реанимацията на болницата в Сливен с опасност за живота, а други двама пациенти са в тежко състояние в Бургас. Един от тях, румънски гражданин, е поставен на командно дишане. В Ямбол лекарите съобщават за стабилно състояние на осемте пациенти, които остават на лечение, но част от тях трябва да претърпят операции. Това показва актуалната информация на Нова телевизия от тази сутрин.

Четирима се борят за живота си в Сливен

Най-тревожна е ситуацията в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен, където четирима пострадали остават в реанимацията с опасност за живота. На един от най-тежко ранените вече е извършена спешна хирургична операция. Изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров съобщи, че през спешното отделение са преминали над 20 души след катастрофите.

От болницата отправиха призив за доброволно кръводаряване в подкрепа на пострадалите. Въпреки че към момента кръвната банка разполага с наличности, е необходимо да се поддържа достатъчен резерв. Желаещите да помогнат могат да дарят кръв в Диагностично-консултативния център 2 в Сливен, както и в останалите кръвни центрове в страната.

Румънски гражданин е на командно дишане в Бургас

Шестима от пострадалите се лекуват в болница „Сърце и мозък“ в Бургас, като двама са в тежко състояние. Единият е 37-годишен лекар инфекционист, служител на болница „Света Анастасия“, който е претърпял операции, но според медиците няма опасност за живота му. Много по-тежко е състоянието на другия пациент - румънски гражданин, поставен на командно дишане. Лекарите продължават да следят състоянието му, докато останалите четирима пострадали са в добро състояние.

Осем ранени остават в болницата в Ямбол

В МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в Ямбол осем души продължават лечението си след тежките сблъсъци. Общо 15 пострадали са потърсили медицинска помощ в болницата, като трима от преминалите през Спешно-приемното отделение са отказали хоспитализация. Заместник-директорът д-р Валентин Вълчев съобщи пред Нова телевизия, че състоянието на всички пациенти, които остават в лечебното заведение, е стабилно.

Това обаче не означава, че лечението им е приключило. Пациентите в травматологията ще претърпят различни хирургични интервенции, а състоянието на настанените в хирургията и реанимацията ще бъде оценено повторно. Предстоят контролни образни изследвания и нови консултации със специалисти.

Отменили всички планови операции заради трагедията

Д-р Вълчев разказа, че още в 7:50 часа във вторник болницата е получила информация за катастрофата от Спешна въздушна помощ. „Отменихме всички планови операции“, посочи той. Екипите от травматологията, хирургията и реанимацията незабавно са били пренасочени към спешното отделение, за да поемат пострадалите.

Заради тежестта на травмите част от пациентите са транспортирани към други лечебни заведения. Трима са били насочени към Сливен, а други трима към Бургас. Сред причините са необходимостта от специализирана неврохирургична помощ и тежки гръдни травми, изискващи лечение в специализирани клиники.

51 души в болници след катастрофите

По последната обща справка на Министерството на здравеопазването от 10 ноември 51 души са били настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 са били в тежко състояние. Загиналите при двете верижни катастрофи са 11. Днес, 11 ноември, България е в национален траур в памет на жертвите на трагедията.